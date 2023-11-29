Депозити для фізосіб: 6 дрібних банків із найвищими ставками гривневих вкладів

Невеликі банки поки що не поспішають різати дохідність депозитів. Хоча частина експертів прогнозували такий розвиток подій після чергового зниження ключової ставки НБУ. Які умови пропонують вкладникам фінансові установи з депозитними портфелями до 2 млрд грн — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Оцінюючи підсумки третього кварталу, голова Нацбанку Андрій Пишний сказав, що приплив грошей до банків був стабільним. За його словами, залишки на рахунках у банках фізосіб зростають, так само, як і розміщення їхніх гривневих коштів на термін від трьох місяців. За даними ФГВФО, загальна сума коштів на рахунках фізичних осіб станом на 1 листопада становила 1,14 трлн грн. Із початку року їхні вклади зросли на 8,66%, або 91 млрд грн.

«Спрацювали додаткові заходи Нацбанку щодо підтримки привабливості гривневих заощаджень: прив'язка можливостей банків купувати високодохідні тримісячні депозитні сертифікати НБУ до динаміки гривневих строкових депозитів населення та підвищені вимоги до резервів коштами до запитання», — пояснив голова НБУ.

Він також додав, що обсяги гривневих коштів фізосіб за підсумками кварталу зросли майже на 5%. І це при тому, що середня доходність за липень-вересень знизилася на 0,7 в.п. (до 14,5% річних). Подальша динаміка депозитних ставок залежатиме від рішень НБУ щодо ключової ставки, рівня інфляції та ситуації з ресурсами в конкретному банку. Також свою роль зіграють нові правила оподаткування банків (ухвалений нещодавно парламентом закон про оподаткування так званих наддоходів).

При прискоренні інфляції до 8−10% наступного року та облікової ставки НБУ в межах 14−16%, вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас, ставки за депозитами суттєво не зміняться, причому протягом усього 2024 року. А ось ретроспективний windfall tax може змусити банки, які прагнутимуть зберегти свою дохідність, підвищити ставки за кредитами і знизити — за депозитами.

Нагадаємо, що закон про підвищення ставки податку на прибуток банків був ухвалений Верховною Радою 21 листопада і передбачає сплату податку заднім числом за результатами 2023 року за ставкою 50%, а на 2024 базова ставка складе 25% від прибутку. За даними НБУ, лише у жовтні чистий прибуток банків склав 12,846 млрд грн, за підсумками 10 міс. він досяг 122,701 млрд грн.

Як невеликі банки змінювали ставки

Цього разу лише чотири банки змінювали рівень ставок у трьох валютах.

РВС Банк на 0,35 в.п. знизив ставку за гривневими вкладами на 12 місяців (до 16,15% річних). Банк також відібрав по 0,2 в.п. від дохідності вкладів на 6 місяців у доларі та євро (до 1,35% річних кожен), при цьому додав по 0,05 в.п. до ставок вкладів у ВКВ на 3 місяці (до 0,5% річних).

Юнекс Банк цього разу обмежився зниженням на 0,5 в.п. ставок на гривневі вклади на 3 місяці.

Банк Кліринговий Дім підвищив дохідність вкладів у гривні на 6 міс: на 0,35 в.п. — до 15,35% річних. У доларі банк збільшив дохідність усіх вкладів, окрім річних. Так, вклади на 3 міс зросли на 0,3 в.п., на 9 міс — на 0,8 в.п., на 6 міс — на 1 в.п. Після цих змін банк сплачує за цими вкладами 1,5%, 2,6% та 2,5% річних відповідно.

Кристалбанк цього разу підвищив ставки у доларі за всіма строковими вкладами. Банк додав 0,4 в.п. до дохідності вкладів на 3 міс, 0,65 в.п. — до вкладів на 12 міс і 0,8 в.п. дісталися вкладам на 6 міс. Ставки тепер становлять 2,55%, 3,3% та 3,1% відповідно.

Найвищий рівень ставок за гривневими вкладами на 9 місяців тримає Агропросперіс (17% річних), на 6 місяців — банки Піреус та Кристалбанк (по 17% річних). За ставками на 3 місяці вибір привабливіший:

Радабанк пропонує 19% річних, Кліринговий Дім — 18% річних, Кристалбанк — 17,5% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.11.2023−27.11.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.11.2023−27.11.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.11.2023−27.11.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.