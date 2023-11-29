Невеликі банки поки що не поспішають різати дохідність депозитів. Хоча частина експертів прогнозували такий розвиток подій після чергового зниження ключової ставки НБУ. Які умови пропонують вкладникам фінансові установи з депозитними портфелями до 2 млрд грн — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Депозити для фізосіб: 6 дрібних банків із найвищими ставками гривневих вкладів
Оцінюючи підсумки третього кварталу, голова Нацбанку Андрій Пишний сказав, що приплив грошей до банків був стабільним. За його словами, залишки на рахунках у банках фізосіб зростають, так само, як і розміщення їхніх гривневих коштів на термін від трьох місяців. За даними ФГВФО, загальна сума коштів на рахунках фізичних осіб станом на 1 листопада становила 1,14 трлн грн. Із початку року їхні вклади зросли на 8,66%, або 91 млрд грн.
«Спрацювали додаткові заходи Нацбанку щодо підтримки привабливості гривневих заощаджень: прив'язка можливостей банків купувати високодохідні тримісячні депозитні сертифікати НБУ до динаміки гривневих строкових депозитів населення та підвищені вимоги до резервів коштами до запитання», — пояснив голова НБУ.
Він також додав, що обсяги гривневих коштів фізосіб за підсумками кварталу зросли майже на 5%. І це при тому, що середня доходність за липень-вересень знизилася на 0,7 в.п. (до 14,5% річних). Подальша динаміка депозитних ставок залежатиме від рішень НБУ щодо ключової ставки, рівня інфляції та ситуації з ресурсами в конкретному банку. Також свою роль зіграють нові правила оподаткування банків (ухвалений нещодавно парламентом закон про оподаткування так званих наддоходів).
При прискоренні інфляції до 8−10% наступного року та облікової ставки НБУ в межах 14−16%, вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас, ставки за депозитами суттєво не зміняться, причому протягом усього 2024 року. А ось ретроспективний windfall tax може змусити банки, які прагнутимуть зберегти свою дохідність, підвищити ставки за кредитами і знизити — за депозитами.
Нагадаємо, що закон про підвищення ставки податку на прибуток банків був ухвалений Верховною Радою 21 листопада і передбачає сплату податку заднім числом за результатами 2023 року за ставкою 50%, а на 2024 базова ставка складе 25% від прибутку. За даними НБУ, лише у жовтні чистий прибуток банків склав 12,846 млрд грн, за підсумками 10 міс. він досяг 122,701 млрд грн.
Як невеликі банки змінювали ставки
Цього разу лише чотири банки змінювали рівень ставок у трьох валютах.
РВС Банк на 0,35 в.п. знизив ставку за гривневими вкладами на 12 місяців (до 16,15% річних). Банк також відібрав по 0,2 в.п. від дохідності вкладів на 6 місяців у доларі та євро (до 1,35% річних кожен), при цьому додав по 0,05 в.п. до ставок вкладів у ВКВ на 3 місяці (до 0,5% річних).
Юнекс Банк цього разу обмежився зниженням на 0,5 в.п. ставок на гривневі вклади на 3 місяці.
Банк Кліринговий Дім підвищив дохідність вкладів у гривні на 6 міс: на 0,35 в.п. — до 15,35% річних. У доларі банк збільшив дохідність усіх вкладів, окрім річних. Так, вклади на 3 міс зросли на 0,3 в.п., на 9 міс — на 0,8 в.п., на 6 міс — на 1 в.п. Після цих змін банк сплачує за цими вкладами 1,5%, 2,6% та 2,5% річних відповідно.
Кристалбанк цього разу підвищив ставки у доларі за всіма строковими вкладами. Банк додав 0,4 в.п. до дохідності вкладів на 3 міс, 0,65 в.п. — до вкладів на 12 міс і 0,8 в.п. дісталися вкладам на 6 міс. Ставки тепер становлять 2,55%, 3,3% та 3,1% відповідно.
Найвищий рівень ставок за гривневими вкладами на 9 місяців тримає Агропросперіс (17% річних), на 6 місяців — банки Піреус та Кристалбанк (по 17% річних). За ставками на 3 місяці вибір привабливіший:
Радабанк пропонує 19% річних, Кліринговий Дім — 18% річних, Кристалбанк — 17,5% річних.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяців
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперіс
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Глобус*
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,75%
|-
|16,75%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|6,00%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|0,50%
|-
|РВС Банк
|16,15%
|0,35%
|-
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|Комінвестбанк
|16,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Полікомбанк
|15,90%
|-
|15,40%
|-
|14,60%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|15,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|17,20%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|17,00%
|0,50%
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Піреус
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|16,50%
|-
|19,00%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|15,35%
|0,35%
|18,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.11.2023−27.11.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Радабанк — для 3 місяців термін від 94 днів
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,30%
|0,65%
|-
|-
|3,10%
|0,80%
|2,55%
|0,40%
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,02%
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|2,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|0,10%
|-
|-
|1,35%
|0,20%
|0,50%
|0,05%
|0,15%
|-
|Комінвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|1,63%
|-
|2,60%
|0,80%
|2,50%
|1,00%
|1,50%
|0,30%
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.11.2023−27.11.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|0,10%
|-
|-
|1,35%
|0,20%
|0,50%
|0,05%
|0,15%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Комінвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|0,95%
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.11.2023−27.11.2023
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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