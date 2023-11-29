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29 листопада 2023, 16:08

НБУ зажадав від банків глобального звіту з фінмоніторингу з усіма секретними даними

Національний банк зажадав від банківської системи надати до 1 березня 2024 року детальні звіти щодо впровадження та розвитку фінансового моніторингу у своїх структурах.

Національний банк зажадав від банківської системи надати до 1 березня 2024 року детальні звіти щодо впровадження та розвитку фінансового моніторингу у своїх структурах.

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Про це йдеться у листі регулятора № 25−0007/87559, у якому НБУ посилається на положення Європейського банківського органу щодо організації процедури та методології процесу наглядових перевірок та оцінок (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

Із запиту Нацбанку зрозуміло, що він хоче з'ясувати, як банкіри на практиці впроваджують його вимоги щодо фінансового моніторингу (базові викладені у постанові НБУ № 65 2020 року) та які власні підходи/механізми впроваджують. Це внутрішні секретні напрацювання фінансистів.

У листі № 25−0007/87559 регулятор зажадав відзвітувати за трьома напрямками:

• Внутрішні документи банку щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що діють станом на 31.12.2023, а також діють на дату надання банком відповіді на цей лист: політику, правила, програми, методики, інші документи, розроблені та затверджені банком метою належного виконання функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу (порядки, техкарти, регламенти тощо).

• Документ з результатами оцінки ризик-профілю банку чинним на дату надання банком відповіді, з обґрунтуванням та описом здійснених розрахунків ризиків, характерних для діяльності банку.

• Інформація у вигляді заповненої Анкети, а також копії документів, посилання на які в ній вказані.

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У доданій до листа нацбанківській анкеті 81 питання, яке охоплює всю діяльність банку з фінмоніторингу. Від чисельності, бюджетів підрозділів фінмоніторингу, процедур їх доповідей на правління та наглядову раду, старих/нових методик до механізмів роботи автоматизованих систем фінмону та відстеження ризиків при погашенні кредитів (з урахуванням швидкості внесення коштів та джерел їх походження). Причому відповіді на анкету мають супроводжуватися підтверджуючою документацією.

«Наголошуємо, що використання банками формального підходу до надання відповідей Національному банку, не надання розгорнутих відповідей, не надсилання копій документів/інформації негативно впливає на загальну оцінку банку у сфері НПОС/ФТ (нагляду за банками у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму) та, як наслідок, істотно впливає на загальну оцінку банку SREP, що складається за висновками всіх підрозділів Національного банку», — наголошується в листі Нацбанку.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
29 листопада 2023, 16:32
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*не надання розгорнутих відповідей, не надсилання копій документів/інформації негативно впливає на загальну оцінку банку у сфері НПОС/ФТ (нагляду за банками у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму) та, як наслідок, істотно впливає на загальну оцінку банку SREP*

Интересно кого-то там колышит из пользователей или банка, какие то выдуманные рейтинги :D
Такая же дурня как стремится получать высокие оценки в школе, чтоб потом быть не просто охранником, а охранником с красным дипломом :D
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