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29 листопада 2023, 15:17

Передача заморожених російських активів Україні може зашкодити репутації євро — ЄЦБ

У Європейському центробанку вважають, що передача заморожених російських активів Україні може мати негативний вплив на євро. Про це заявив віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос у інтерв'ю газетам De Standaard таLa Libre Belgique.

У Європейському центробанку вважають, що передача заморожених російських активів Україні може мати негативний вплив на євро.
Фото: BELGA

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Заява центробанку Європи

Гіндос підкреслив, що центробанк ЄС виступає за допомогу Україні у будь-який можливий спосіб. Але вважає, що є інші шляхи фінансування відновлення країни.

«Нам потрібно бути обережними, оскільки це може призвести до репутаційної шкоди. Ми маємо вийти за межі цього конфлікту в ізоляції, і це може мати наслідки для євро як безпечної валюти. Євро є другою за вагомістю валютою у світі, і ми маємо враховувати його довгострокову репутацію», — пояснив Гіндос.

Передісторія

Західні країни заморозили російські активи на $300 млрд у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ до України.

США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина яких перебуває в ЄС та Японії.

У жовтні 2023 року ЄС та США підтвердили свої наміри передати Україні прибутки від заморожених активів Росії.

Читайте також: Єврокомісія схвалила заборону на російські алмази — AFP

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+104
begood
begood
29 листопада 2023, 15:54
#
Такие дела. Так что на эти денежки надеяться не стоит.
+
+75
nitrolog
nitrolog
29 листопада 2023, 17:49
#
Якщо Alex2006 скаже все віддати нам, так центробанк і зробить, тож їхні заяви ні про що))
+
0
Ta Ra
Ta Ra
29 листопада 2023, 21:06
#
Гіндос не договорив.- «може завадити репутації євро- ЄЦБ в очах росії»… Та хай собі говорить-він навіть не Лагард.
+
0
youknow
youknow
29 листопада 2023, 21:55
#
Вони думають про рпутацію євро, коли йде мова про загрозу росією світовій безпеці. Що найменше безпеці України та ЄС. При найгіршому випадку на євро вже буде байдуже.
+
0
Artem Doroshenkov
Artem Doroshenkov
29 листопада 2023, 22:49
#
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