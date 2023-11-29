У Європейському центробанку вважають, що передача заморожених російських активів Україні може мати негативний вплив на євро. Про це заявив віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос у інтерв'ю газетам De Standaard таLa Libre Belgique.
Передача заморожених російських активів Україні може зашкодити репутації євро — ЄЦБ
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Заява центробанку Європи
Гіндос підкреслив, що центробанк ЄС виступає за допомогу Україні у будь-який можливий спосіб. Але вважає, що є інші шляхи фінансування відновлення країни.
«Нам потрібно бути обережними, оскільки це може призвести до репутаційної шкоди. Ми маємо вийти за межі цього конфлікту в ізоляції, і це може мати наслідки для євро як безпечної валюти. Євро є другою за вагомістю валютою у світі, і ми маємо враховувати його довгострокову репутацію», — пояснив Гіндос.
Передісторія
Західні країни заморозили російські активи на $300 млрд у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ до України.
США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина яких перебуває в ЄС та Японії.
У жовтні 2023 року ЄС та США підтвердили свої наміри передати Україні прибутки від заморожених активів Росії.
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