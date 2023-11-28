Головне за вівторок: закон про держбюджет, блокада кордону й борг України

Станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 4958,37 млрд грн або $136,35 млрд, збільшившись за місяць на 71,77 млрд грн або на $2,72 млрд. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

Президент підписав закон про держбюджет на 2024 рік: основні показники

Основні показники:

Доходи в розмірі 1,768 трлн грн;

Видатки — 3,35 трлн грн;

Дефіцит держбюджету — 1,57 трлн грн;

Зовнішні запозичення — $41 млрд;

Прогноз по реальному ВВП — 4,6 %;

Прогноз по інфляції 10,8 %;

Припущення щодо курсу гривні — у середньому за рік 40,7 грн за долар.

Блокада кордону: уряд Польщі підтримав протест

Польський уряд вперше прокоментував ситуацію, яка склалась на кордоні з Україною, де польські перевізники організували акцію протесту із перешкоджанням руху для українських колег. Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа українському колезі й звернувся до Європейського комісара.

Голова Райффайзен Банку різко розкритикував закон про підвищення податку на банки

Закон про підвищення податку на прибуток банків з 18% до 50% у 2023 році й до 25% у наступні роки ухвалено без обговорення з банками, він є дискримінаційним і має довгострокові негативні наслідки для інвестиційного й бізнес-клімату в Україні, вважає голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук.

Два варіанти оподаткування криптовалют: що депутати готують ринку

У листопаді до Верховної Ради один за одним внесли відразу два законопроєкти, які регулюють вітчизняний крипторинок. Обидва документи нагадували напрацювання Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, і вносилися депутатами з фракції «Слуга народу». Однак, у Нацкомісії після перевірки підтвердили, що їхній проєкт серйозно змінили, і пояснили відмінності. «Мінфін» розібрав документи з юристами та профучасниками.