Президент підписав закон про держбюджет на 2024 рік: основні показники

Президент Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2024 рік. Про це йдеться на сайті Ради.

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Основні показники

Доходи в розмірі 1,768 трлн грн;

Видатки — 3,35 трлн грн;

Дефіцит держбюджету — 1,57 трлн грн;

Зовнішні запозичення — $41 млрд;

Прогноз по реальному ВВП — 4,6 %;

Прогноз по інфляції 10,8 %;

Припущення щодо курсу гривні — у середньому за рік 40,7 грн за долар.

Бюджет-2024 також передбачає мінімальну зарплату наступного року в розмірі 7100 грн, починаючи з 1 січня, 8000 грн — з 1 квітня, прожитковий мінімум із 1 січня на одну особу — 2920 грн/місяць.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство фінансів змінило курс гривні в проєкті бюджету на 2024 рік.

Міністерство фінансів заклало в бюджетні розрахунки курс гривні у 38,6 грн за $1 у держбюджет 2024 року. При цьому у проєкті документа до першого читання використовуватися курс на рівні 40,2 грн/$.