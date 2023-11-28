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28 листопада 2023, 15:45

Президент підписав закон про держбюджет на 2024 рік: основні показники

Президент Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2024 рік. Про це йдеться на сайті Ради.

Президент Володимир Зеленський підписав державний бюджету на 2024 рік.
Фото: depositphotos

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Основні показники

  • Доходи в розмірі 1,768 трлн грн;
  • Видатки — 3,35 трлн грн;
  • Дефіцит держбюджету — 1,57 трлн грн;
  • Зовнішні запозичення — $41 млрд;
  • Прогноз по реальному ВВП — 4,6 %;
  • Прогноз по інфляції 10,8 %;
  • Припущення щодо курсу гривні — у середньому за рік 40,7 грн за долар.

Бюджет-2024 також передбачає мінімальну зарплату наступного року в розмірі 7100 грн, починаючи з 1 січня, 8000 грн — з 1 квітня, прожитковий мінімум із 1 січня на одну особу — 2920 грн/місяць.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство фінансів змінило курс гривні в проєкті бюджету на 2024 рік.

Міністерство фінансів заклало в бюджетні розрахунки курс гривні у 38,6 грн за $1 у держбюджет 2024 року. При цьому у проєкті документа до першого читання використовуватися курс на рівні 40,2 грн/$.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+7
godvinik
godvinik
29 листопада 2023, 13:14
#
Помощь еще не дали на погашение дыры в бюджете, как такое можно подписывать, это обман, профанации, фикция, этот бюджет не рабочий и невозможный.
+
+7
3212242
3212242
29 листопада 2023, 14:10
#
Прізвище автора статті дуже в тему :)
+
0
basmen
basmen
29 листопада 2023, 19:40
#
Общий 3,14здец ещё подчеркивает что рост ВВП, якобы они рассчитали 4,6% но инфляция всё это накрывает своими 10,8%. Где наверняка рост будет гораздо меньше, а инфляция гораздо больше.
Ко всему прочему идет тенденция к значительному росту цен на углеводороды.
А ньювасюковщина с фин. помощью в 41 млрд.$ просто убивает.
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