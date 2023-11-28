Президент Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2024 рік. Про це йдеться на сайті Ради.
28 листопада 2023, 15:45
Президент підписав закон про держбюджет на 2024 рік: основні показники
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Основні показники
- Доходи в розмірі 1,768 трлн грн;
- Видатки — 3,35 трлн грн;
- Дефіцит держбюджету — 1,57 трлн грн;
- Зовнішні запозичення — $41 млрд;
- Прогноз по реальному ВВП — 4,6 %;
- Прогноз по інфляції 10,8 %;
- Припущення щодо курсу гривні — у середньому за рік 40,7 грн за долар.
Бюджет-2024 також передбачає мінімальну зарплату наступного року в розмірі 7100 грн, починаючи з 1 січня, 8000 грн — з 1 квітня, прожитковий мінімум із 1 січня на одну особу — 2920 грн/місяць.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство фінансів змінило курс гривні в проєкті бюджету на 2024 рік.
Міністерство фінансів заклало в бюджетні розрахунки курс гривні у 38,6 грн за $1 у держбюджет 2024 року. При цьому у проєкті документа до першого читання використовуватися курс на рівні 40,2 грн/$.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Ко всему прочему идет тенденция к значительному росту цен на углеводороды.
А ньювасюковщина с фин. помощью в 41 млрд.$ просто убивает.