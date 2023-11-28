Станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 4 958,37 млрд грн або $136,35 млрд, збільшившись за місяць на 71,77 млрд грн або на $2,72 млрд. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.
Держборг України встановив новий рекорд
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Зростання держборгу
Згідно із даними, на кінець жовтня державний та гарантований державою зовнішній борг становив 3 373,78 млрд грн (68,04% загальної суми) або $92,77 млрд, державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 584,59 млрд грн (31,96%) або $43,57 млрд.
Власне державний борг України становив 4 638,27 млрд грн (93,54% загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $127,54 млрд, у тому числі зовнішній — $85,8 млрд (62,98% загальної суми держборгу), внутрішній — 1 515,35 млрд грн або $41,67 млрд (30,56% загальної суми).
Читайте: МВФ прогнозує збільшення держборгу України цього року до 88,1% ВВП
Гарантований державою борг України становив 320,10 млрд грн (6,46%) або $8,8 млрд, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг — 250,85 млрд грн (5,06%) або $6,9 млрд, внутрішній — 69,25 млрд грн (1,40%), або $1,9 млрд.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», МВФ прогнозує збільшення загального державного боргу охопленої війною України цього року до 88,1% від ВВП країни.
У доповіді, зокрема, вказується, що загальний держборг України у 2021 році — до повномасштабного вторгнення рф — становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується його збільшення до 88,1%.
Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.
Коментарі - 50
чому у всіх така коротка пам’ять?
Я не понимаю что мешает отпустить курс и платить пенсионерам по факту то что есть. А не жрать в долг у будущих поколений.
последи за ботвой на этом форуме) также как в прошлом году это продлится до января, потом пойдут хорошие новости
Реструктуризация — это изменение условий обслуживания долга.
Борги звісно ростуть, у нас війна і ми залежні від допомоги, чи у нас війна закінчилась?!
Віддавати ніхто особливо в великих розмірах не буде, тільки % чи по ОВДП тіло+%.
Основні борги після війни за рахунок заморожених коштів та активів рф.
В когось інші думки?!
1) никаких замороженных активов нам не видать. там договорятся между собой и разморозят рано или поздно.
2) если будет такой движ с ОВГЗ, типа никто ничего не получит. только %, то желаю удачи всем вторникам.
3) будущего у страны, в которой продолжают пи**ть бабки в галактических масштабах даже во время войны, нет и не будет.
4) вопреки заявлениям, что украинцы вернутся после окончания горячей фазы, этого не будет. наоборот, поток мигрантов усилится. мужики свалят к семьям, а здравомыслящие последуют из примеру. будет ещё пару миллионов отчаливших за бугор.
5) после окончания горячей фазы войны (когда это ещё будет), помощь резко прекратится. дальше будет или тотальная фискализация с повышением налогов, или увеличение денежной массы, что приведёт сами знаем к чему.
6) не исключён очередной майдан, потому что эти «слуги» реально уже тошнят и много себе позволяют. что чревато политической и социальной нестабильностью ещё на 10 лет.
1. Ну не отдадут напрямую, так дадут нам, а потом компенсируют себе этими активами и то только когда в РФ власть поменяется на вменяемую.
2. По ОВГЗ все все получат, но за счет новых ОВГЗ и так далее.
3. Заставят пилить меньше. В конце концов.
4. Мигранты от нас, повышение зарплат внутри. Ничего плохого. Вообще миграция нормальное явление. А так как у нас пособий мигрантам не придвидется, Сирийцев ждать не приходится. Зло не миграция, а пособия, которые позволяют жить в 10 раз лучше чем на родине — не работая.
5. Нет, помощь не уменьшится, но она структуризируется через соответсвующие фонды восстановления. + вхождение в ЕС, там помощь новичкам есть.
6. Майдан не исключен, если Зеленский решит косплеить Яныка, а Слуга Народа — Партию регионов. В другом случае маловероятно.
Сьогодні ми живемо у дивному новому світі, в якому в кого більше боргів, той і багатший!