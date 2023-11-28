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28 листопада 2023, 13:01

Держборг України встановив новий рекорд

Станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 4 958,37 млрд грн або $136,35 млрд, збільшившись за місяць на 71,77 млрд грн або на $2,72 млрд. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

Станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 4 958,37 млрд грн або $136,35 млрд, збільшившись за місяць на 71,77 млрд грн або на $2,72 млрд.
Фото: depositphotos

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Зростання держборгу

Згідно із даними, на кінець жовтня державний та гарантований державою зовнішній борг становив 3 373,78 млрд грн (68,04% загальної суми) або $92,77 млрд, державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 584,59 млрд грн (31,96%) або $43,57 млрд.

Власне державний борг України становив 4 638,27 млрд грн (93,54% загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $127,54 млрд, у тому числі зовнішній — $85,8 млрд (62,98% загальної суми держборгу), внутрішній — 1 515,35 млрд грн або $41,67 млрд (30,56% загальної суми).

Читайте: МВФ прогнозує збільшення держборгу України цього року до 88,1% ВВП

Гарантований державою борг України становив 320,10 млрд грн (6,46%) або $8,8 млрд, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг — 250,85 млрд грн (5,06%) або $6,9 млрд, внутрішній — 69,25 млрд грн (1,40%), або $1,9 млрд.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», МВФ прогнозує збільшення загального державного боргу охопленої війною України цього року до 88,1% від ВВП країни.

У доповіді, зокрема, вказується, що загальний держборг України у 2021 році — до повномасштабного вторгнення рф — становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується його збільшення до 88,1%.

Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 50

+
+77
Kaleso
Kaleso
28 листопада 2023, 13:04
#
Це перемога?
+
+151
Moonlighter
Moonlighter
28 листопада 2023, 13:11
#
Так. Від'ємна.
+
+30
SAndreyS
SAndreyS
28 листопада 2023, 15:40
#
Это реальность.
+
+93
SAndreyS
SAndreyS
28 листопада 2023, 19:31
#
Так це перемога. Тому що, якщо країні де йде війна дають в борг, це означає, що вірять в перемогу і готові підтримувати.
+
+3
preyvanamor
preyvanamor
28 листопада 2023, 21:07
#
Це називається «кінець епохи бідності»!
чому у всіх така коротка пам’ять?
+
+15
Subota 82
Subota 82
28 листопада 2023, 13:05
#
Ще ні…
+
+277
Roofil
Roofil
28 листопада 2023, 13:41
#
Жити по новому, покращення від зелених ;)
+
+163
TAN72
TAN72
28 листопада 2023, 14:39
#
Покращення почалось з ,шоколадних,
+
+169
Moonlighter
Moonlighter
28 листопада 2023, 15:34
#
Зеленым нужно было быть хотя бы не хуже шоколадных. Они и с этим не смоги справится.
+
+15
TAN72
TAN72
28 листопада 2023, 16:52
#
С чего вы взяли что шоколадные были лучше.
+
+143
Moonlighter
Moonlighter
28 листопада 2023, 20:05
#
По всем показателям. Занимались бы вы бизнесом, таких вопросов не задавали. Такого давления и проверок как сейчас — не было никогда.
+
+15
Іван Іовенко
Іван Іовенко
28 листопада 2023, 21:50
#
Ану, роскажи, що там у тебе за перевірки?
+
+45
Oleh Bilobrovko
Oleh Bilobrovko
29 листопада 2023, 13:51
#
Моє суб'єктивне спостереження щодо різниці в роботі податкових органів за часів Порошенка та Зеленського . За часів Порошенка : почало нормально функціонувати відшкодування ПДВ , зникло поняття «податкове навантаження», значно зменшилась вимога сплати авансів по податках (повністю не зникла), перевірочний тиск послабився порівнянно з ситуацією часів Януковича. За часів Зеленського : відшкодування ПДВ функціонує але з’явилось масове блокування податкових накладних , почало повертатись поняття податкове навантаження , вимога сплати авансів вернулась до рівня часів Януковича , перевірочний тиск практично повернувся до рівня часів Януковича .
+
0
TAN72
TAN72
29 листопада 2023, 18:44
#
У нас что всё население страны занимается бизнесом?
+
+15
KValera
KValera
29 листопада 2023, 7:59
#
TAN72. Вот при проффесоре был доллар по 8.
+
+30
arena22
arena22
29 листопада 2023, 8:41
#
..та «Хужє вже все одно не буде» ©
+
0
preyvanamor
preyvanamor
28 листопада 2023, 21:05
#
Нє, ти забув! це називається «кінець епохи бідності»!!!
+
+14
Segaf
Segaf
28 листопада 2023, 13:45
#
Надеюсь что курс не взлетит до небес .
+
+22
MakDi
MakDi
28 листопада 2023, 13:51
#
Сподіваюсь ти разом з курсом взлетиш
+
+15
Segaf
Segaf
29 листопада 2023, 8:31
#
А с чего такая агрессия ?мы не знакомы .
+
0
Roofil
Roofil
28 листопада 2023, 13:54
#
Буде падати!
+
0
godvinik
godvinik
29 листопада 2023, 13:10
#
А я надеюст что взлетит. Это будет хотя-бы по честному
+
0
Philip92
Philip92
28 листопада 2023, 14:18
#
Кто-нибудь знает, что за источник бреда который я слышу от многих 50+, что если не будет внешних кредитов, пенсионерам не будут платить пенсии как было в 90х?
+
+36
penetrator1963
penetrator1963
28 листопада 2023, 14:35
#
Я знаю, баба Валя у 3-го подъезда
+
+109
SAndreyS
SAndreyS
28 листопада 2023, 14:57
#
Это не бред — это факт.
+
0
efess
efess
28 листопада 2023, 15:02
#
И кому верить?
+
+50
SAndreyS
SAndreyS
28 листопада 2023, 15:39
#
Так верить не надо, надо смотреть документы. Например бюджет Украины и его дефицит в 1,8 трлн. С чего его покрывать? А если не покрыть, то какие расходы режем? Военные? Медицину? Образование?
+
+30
Алекс Ф
Алекс Ф
29 листопада 2023, 14:01
#
Там відразу написано з чого покривається, до чого ці питання, 2й рік війни, а дехто пише наче щойно з коми вийшов
+
0
godvinik
godvinik
29 листопада 2023, 13:12
#
В 2023 м пенсии платили за счет кредита МВФ, а теперь за счет долгосроной позыки у Великобритании.
Я не понимаю что мешает отпустить курс и платить пенсионерам по факту то что есть. А не жрать в долг у будущих поколений.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
29 листопада 2023, 13:28
#
Так может вообще никому ничего не платить? И хватит рассказывать страшилки, как будущие поколения будут отрабатывать. Долги будут рефинансированы и реструктуризированы. Не о них нужно думать, а о коррупции, точнее борьбе с ней и войне, как победить.
+
+116
Робин Гуд
Робин Гуд
28 листопада 2023, 14:42
#
В последнее время тенденция изменилась: вместо новостей про «рекордные резервы» выходят новости про «рекордные долги». Но до сих пор есть те, кто думает что все долги спишут, а потом Украине будут давать на рыночных условиях под низкий процент со всего мира новые долги)
+
0
mphet26
mphet26
28 листопада 2023, 14:59
#
Это этап загона, для него характерны критические новости.
последи за ботвой на этом форуме) также как в прошлом году это продлится до января, потом пойдут хорошие новости
+
+22
Валерка Котовский
Валерка Котовский
28 листопада 2023, 14:53
#
Это долг олигархов, я не получал этих денег :D Даже не нюхал ахахах
+
+12
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
28 листопада 2023, 15:17
#
Тобі так здається. Але то не важливо, віддаватимемо разом.
+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
28 листопада 2023, 15:43
#
Кто последний скажет чур не я тот и отдаёт, чур не я.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
28 листопада 2023, 18:46
#
Да никто их отдавать не будет. Все будет рефинансировано или реструктуризировано.
+
+11
drbender
drbender
28 листопада 2023, 20:45
#
Рефинансирование — это закрытие долга другим долгом.
Реструктуризация — это изменение условий обслуживания долга.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
28 листопада 2023, 21:02
#
Именно, рефинансируют долг все развитые страны, реструктуризация во время войны пояснима и не влияет на рейтинги и будущие кредиты.
+
0
drbender
drbender
28 листопада 2023, 20:42
#
Эти деньги стабилизировали рынок внутри страны. Вы это почувствовали через то, что сильно не выросли цены на продукты питания и энергоносители.
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
28 листопада 2023, 19:02
#
Спокуха, чекаємо про новини з США та ЄС про нову допомогу та позики.

Борги звісно ростуть, у нас війна і ми залежні від допомоги, чи у нас війна закінчилась?!

Віддавати ніхто особливо в великих розмірах не буде, тільки % чи по ОВДП тіло+%.

Основні борги після війни за рахунок заморожених коштів та активів рф.

В когось інші думки?!
+
0
SAndreyS
SAndreyS
28 листопада 2023, 19:29
#
100%
+
+127
penetrator1963
penetrator1963
28 листопада 2023, 20:49
#
Тезисно:
1) никаких замороженных активов нам не видать. там договорятся между собой и разморозят рано или поздно.
2) если будет такой движ с ОВГЗ, типа никто ничего не получит. только %, то желаю удачи всем вторникам.
3) будущего у страны, в которой продолжают пи**ть бабки в галактических масштабах даже во время войны, нет и не будет.
4) вопреки заявлениям, что украинцы вернутся после окончания горячей фазы, этого не будет. наоборот, поток мигрантов усилится. мужики свалят к семьям, а здравомыслящие последуют из примеру. будет ещё пару миллионов отчаливших за бугор.
5) после окончания горячей фазы войны (когда это ещё будет), помощь резко прекратится. дальше будет или тотальная фискализация с повышением налогов, или увеличение денежной массы, что приведёт сами знаем к чему.
6) не исключён очередной майдан, потому что эти «слуги» реально уже тошнят и много себе позволяют. что чревато политической и социальной нестабильностью ещё на 10 лет.
+
+44
SAndreyS
SAndreyS
28 листопада 2023, 21:08
#
Тезисно:
1. Ну не отдадут напрямую, так дадут нам, а потом компенсируют себе этими активами и то только когда в РФ власть поменяется на вменяемую.
2. По ОВГЗ все все получат, но за счет новых ОВГЗ и так далее.
3. Заставят пилить меньше. В конце концов.
4. Мигранты от нас, повышение зарплат внутри. Ничего плохого. Вообще миграция нормальное явление. А так как у нас пособий мигрантам не придвидется, Сирийцев ждать не приходится. Зло не миграция, а пособия, которые позволяют жить в 10 раз лучше чем на родине — не работая.
5. Нет, помощь не уменьшится, но она структуризируется через соответсвующие фонды восстановления. + вхождение в ЕС, там помощь новичкам есть.
6. Майдан не исключен, если Зеленский решит косплеить Яныка, а Слуга Народа — Партию регионов. В другом случае маловероятно.
+
+18
preyvanamor
preyvanamor
28 листопада 2023, 21:04
#
Дуже хороша новина. Надіюсь доживу до держ. боргу в ТРИЛЬЙОН ДОЛАРІВ!!! щоб як в італії, японії і всяких там інших сша…

Сьогодні ми живемо у дивному новому світі, в якому в кого більше боргів, той і багатший!
+
+15
SAndreyS
SAndreyS
28 листопада 2023, 21:15
#
А чому дивний світ? Депозити в банках завжди ростуть, чому? Да, тому що у людей грошей більше стає, і вни не хочуть їх в пляшці тримати, а відсотки хочуть, а підприємства кредити хочуть. Так само і держави. І тут головне не «всі борги віддати» а правильно позичати і правильно видавати в борг. Тобто не аби кому під шалені відсотки, та помірно, і не в будь кого теж під шалені відсотки «на весілля».
+
0
Игорь УА
Игорь УА
28 листопада 2023, 22:16
#
Успокойтесь, зрадофилы. Никто эти долги отдавать не будет. Это прекрасно понимают и те, кто дает в долг.
+
0
DjBoom
DjBoom
29 листопада 2023, 0:45
#
Коли ти прийдеш в банк і тобі дадуть іпотеку це погано чи добре?
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
29 листопада 2023, 11:46
#
За борги не парьтесь, віддають завжди «внуки», так у всьому світі! Живи сьогодні!
+
+15
zzzachary
zzzachary
29 листопада 2023, 12:25
#
Держ борг США також і що?! Можна все жіття прожити в борг якщо вам будуть давати грощі і це правильно, якщо це все йде ще на розвиток крахни то це дуже круто, але у нас війна і зрозуміло що вона дуже багато коштів з'їдає.
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
29 листопада 2023, 12:51
#
И в чём развитие за 30 лет было?))) У нас уже дождевые ливнёвки просто позасыпали, и сверху асфальт положили) А дороги ремонтируют такая машина которая щебень в перемешку со смолой дует, и такой штукой где в ЕС заделывают щели, у нас заделывать ямы размером 1−2 метра и 5−15см в глубину, это значит что был распил бабла, где выделили на починку дорог, а починили ерундой)
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