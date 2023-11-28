Держборг України встановив новий рекорд

Станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 4 958,37 млрд грн або $136,35 млрд, збільшившись за місяць на 71,77 млрд грн або на $2,72 млрд. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

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Зростання держборгу

Згідно із даними, на кінець жовтня державний та гарантований державою зовнішній борг становив 3 373,78 млрд грн (68,04% загальної суми) або $92,77 млрд, державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 584,59 млрд грн (31,96%) або $43,57 млрд.

Власне державний борг України становив 4 638,27 млрд грн (93,54% загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $127,54 млрд, у тому числі зовнішній — $85,8 млрд (62,98% загальної суми держборгу), внутрішній — 1 515,35 млрд грн або $41,67 млрд (30,56% загальної суми).

Читайте: МВФ прогнозує збільшення держборгу України цього року до 88,1% ВВП

Гарантований державою борг України становив 320,10 млрд грн (6,46%) або $8,8 млрд, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг — 250,85 млрд грн (5,06%) або $6,9 млрд, внутрішній — 69,25 млрд грн (1,40%), або $1,9 млрд.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», МВФ прогнозує збільшення загального державного боргу охопленої війною України цього року до 88,1% від ВВП країни.

У доповіді, зокрема, вказується, що загальний держборг України у 2021 році — до повномасштабного вторгнення рф — становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується його збільшення до 88,1%.

Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.