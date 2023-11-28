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28 листопада 2023, 11:55

Блокада кордону: уряд Польщі підтримав протест

Польський уряд вперше прокоментував ситуацію, яка склалась на кордоні з Україною, де польські перевізники організували акцію протесту із перешкоджанням руху для українських колег. Про це повідомляє сайт Республіки Польща.

Польський уряд вперше прокоментував ситуацію, яка склалась на кордоні з Україною, де польські перевізники організували акцію протесту із перешкоджанням руху для українських колег.
Фото: Getty images

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Позиція польського уряду

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа віцепрем'єру України Олександру Кубракову, в якому закликав виконати вимоги польських протестувальників, зокрема йдеться про скасування обов’язкової реєстрації в системі «єЧерга» транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС.

За словами Адамчика це спричинило значне збільшення часу очікування для транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які повертаються з України без вантажу. Міністр пояснив, що на думку протестувальників, ця система «дозволяє нерівноправне ставлення щодо українських та польських перевізників».

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Втім, це лише одна з вимог протестувальників. Головна претензія польських перевізників стосується відновлення дозволів на міжнародні перевезення для українських водіїв, які було скасовано згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.

Адамчик звернувся до Європейського комісара з транспорту із проханням про відновлення необхідності отримання дозволів для українських транспортних фірм.

Польський урядовець розраховує, що це стане однією з головних тем для обговорення під час засідання Ради ЄС з питань транспорту 4 грудня 2023 року в Брюсселі.

Передісторія

Акція протесту розпочалась 6 листопада. Польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Згодом активісти перекрили рух й на четвертому пункті пропуску «Медика-Шегіні». За словами організаторів, протести будуть тривати до 1 лютого або до виконання вимог.

Окрім вищезазначеного, перевізники хочуть посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту», заборону на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу, доступу до української системи «Шлях».

Позиція України

Заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що відбирати ліцензії в українських перевізників не можна, але підкреслив, що Київ готовий обговорювати додаткові правила для покращення роботи як українських, так і польських далекобійників, про це пише Reuters.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм наголосив, що Україна «не має наміру навіть обговорювати» з Польщею повернення до дозвільної системи. Він нагадав, що Угоду про лібералізацію вантажних перевезень («транспортний безвіз») ратифікували й погодили всі члени ЄС, її підписали між Україною і Європейським союзом, а не якоюсь окремою країною.

Україна планує провести перемовини з Польщею та Європейською комісією щодо розв'язання цієї проблеми, а в ЄС заявили, що можуть покарати Польщу за блокування кордону, повідомляє RMF FM.

До теми: Страйк польських перевізників: український бізнес втрачає мільйон гривень щодня — ЄБА

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 20

+
+40
Кино Индустрия
Кино Индустрия
28 листопада 2023, 12:30
#
Я так понмаю, это невменяемое существо Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, он министр старой правительства?! Там вроде сейчас формируют новое правительство, и старое тупо забило на эту проблему, все равно скоро уходить, не наши проблемы…
+
+15
KingSalmon
KingSalmon
28 листопада 2023, 13:32
#
Так и есть. Старое правительство дистанцировалось от проблемы.
Они заговорили только после того, как немцы начали на своей границе польские фуры останавливать (очередь на 50 км растянулась).
А до этого им было пофиг, что воюющая страна ничего не может ни ввезти, ни вывезти и что 10 000 водителей больше 20 дней живут в машинах без туалета, душа, нормального питания и тд
+
0
financialGenius
financialGenius
28 листопада 2023, 15:12
#
Кстати очень интересный факт говорите , но я в немецких новостях не встречал этого . Поделитесь источником . Вообще было бы супер что бы полякам ихним же методом Германия ответила так как они одна из стран ес и не Польша принимала решение, а все ЕС.
+
+118
Игорь УА
Игорь УА
28 листопада 2023, 12:49
#
На сегодня взятка для этих протестувальныкив, что бы пропустить украинскую фуру — 1000 евро.
Это все что нужно знать о их идейности.
+
+10
djjack
djjack
28 листопада 2023, 13:08
#
Впрочем, ничего нового.
+
+29
Strain
Strain
28 листопада 2023, 13:24
#
А эта идейность как-то расходится с нашей, украинской. Брать взятки что бы выпустить военнообязанного за границу.
По моему разницы нет.
+
+90
matroskin
matroskin
28 листопада 2023, 13:35
#
Разница есть она большая и более чем очевидная.
У нас за границу не выпускает власть и военное положение введено ВР.
А в Польше, наоборот есть закон о безпрепятственном передвижении, но десяток самозванцев в масках перекрыли дорогу и стригут бабки.
Это типа у нас десяток человек в масках заблокируют трассу Киев-Чоп и будут сшибать деньги с водителей.
+
+45
Strain
Strain
28 листопада 2023, 15:09
#
У нас за границу не выпускает член медкомиссии который хромого инвалида делает годным требуя откат.
+
0
matroskin
matroskin
28 листопада 2023, 17:13
#
У Вас может и жена или теща с дома не выпускать, я писал о государстве Украина, где на КПП стоят пограничники и не выпускают тех, кому выезд запрещен по причинам указанным в законодательстве. Вы судя по написанному, дальше своего села не выезжали и пишите эти басни для себе подобных, никогда на гос. границе врачей не было там проверяли только документы, если по ним Вы инвалид и есть в гос.базе-можете даже не хромать-Вас выпустят.
+
0
matroskin
matroskin
28 листопада 2023, 17:33
#
Шо ж это Вас так резко покосило? Всю жизнь гляди здоровы были, а тут на те.
И что Вам «хромому инвалиду» резко в Польшу понадобилось?
В интернете вычитали что «сбор клубники» лечит все болезни?
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
+
+89
matroskin
matroskin
28 листопада 2023, 13:30
#
Ситуація більш ніж абсурдна, Польша яка є членом ЄС, не блокує виконання рішень ЄС і звинувачує в цьому українських перевізників. Дивний той ЄС. З кожним днем переконуюсь що НАТО це фікція, тут по елементарним питанням постійно все на грані розвалу, а щоб довелося відправляти тисячі своїх людей на війну в іншу країну…та таке б почалося. :)
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
28 листопада 2023, 15:19
#
Це називається демократія, кожна країна тягне одіяло на себе. Як альтернатива маємо московію — як цар-батюшка скаже так і буде.
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
28 листопада 2023, 17:33
#
Так і є, щоб казати о могутності НАТО, треба щоб був хоч один прецедент, коли вони себе захистили від нападу. А поки що це те саме, що ОДКБ.
+
+30
efess
efess
28 листопада 2023, 15:07
#
Вот така вона,дружба:)))
+
+15
milon
milon
28 листопада 2023, 16:39
#
Какая дружба? С нами хоть один сосед дружит? Назовите хотя бы одну страну из наших соседей с кем мы в хороших отношениях? По-моему нужно понимать в какой мы Ж находимся и отдавать отчет, что нам нужнее и находить общий язык. А не бегать рассказывать какие все плохие
+
0
financialGenius
financialGenius
28 листопада 2023, 17:28
#
Думаю предыдущий оратор сказал это с иронией) он именно «дружественно» настроенную Польшу против Украины имел ввиду … Они нас очень сильно ослабляют в большей мере чем помогают … Для чего это делается увидим в будущем
+
+30
neverice
neverice
28 листопада 2023, 15:15
#
Що далі, то все більше стає очевидно, що в Польщі банально не готові конкурувати з українським сервісом. Який зазвичай значно краще та дешевше.
От і блокують, вимагаючи, фактично, заборонити доступ українських перевізників на ринок ЄС, але, одночасно, зняти всі обмеження для польських перевізників в Україні.
А уряди Польщі та ЄС, вже майже місяць сидять, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Бо чудово розуміють, що в рівних умовах наші перевізники дуже швидко відкусять великий шматок перевезнь, але при цьому не готові це публічно визнати.
+
+36
matroskin
matroskin
28 листопада 2023, 17:04
#
Просто якщо це пройде, то завтра заблокують взагалі весь експорт з України: скажуть: «ну й шо шо ми в ЄС, ми захищаємо вітчизняного виробника, й прибираємо конкурента, як на внутрішньому так і на ринку ЄС». От і весь ЄС, толку від вступу до нього ? :)
+
+23
YevgenMuza
YevgenMuza
28 листопада 2023, 17:43
#
Так він і нахєр не потрібен той ЄС. Треба будувати, перед усім, державу, з якою вигідніше буде мати хороші стосунки, а не погані, тоді ніхто нічого блокувати не буде і ноги витирати. Союз має бути на взаємовигідних умовах, коли всім сторонам вигідно його укласти, ніж не укласти. А зараз ми як попрошайки туди нав’язуємось, а нам, може бути, при якихось умовах зроблять послугу і приймуть. Що ми за держава, що нам треба якійсь ЄС ззовні, щоб навести у себе лад і побороти корупцію.
+
0
matroskin
matroskin
28 листопада 2023, 17:56
#
Це не так.
Від того що Ви перестаните давати дружині хабара за вечерю, Ваша сім'я не розбагатіє.
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