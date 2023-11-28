Польський уряд вперше прокоментував ситуацію, яка склалась на кордоні з Україною, де польські перевізники організували акцію протесту із перешкоджанням руху для українських колег. Про це повідомляє сайт Республіки Польща.
Блокада кордону: уряд Польщі підтримав протест
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Позиція польського уряду
Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа віцепрем'єру України Олександру Кубракову, в якому закликав виконати вимоги польських протестувальників, зокрема йдеться про скасування обов’язкової реєстрації в системі «єЧерга» транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС.
За словами Адамчика це спричинило значне збільшення часу очікування для транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які повертаються з України без вантажу. Міністр пояснив, що на думку протестувальників, ця система «дозволяє нерівноправне ставлення щодо українських та польських перевізників».
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Втім, це лише одна з вимог протестувальників. Головна претензія польських перевізників стосується відновлення дозволів на міжнародні перевезення для українських водіїв, які було скасовано згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.
Адамчик звернувся до Європейського комісара з транспорту із проханням про відновлення необхідності отримання дозволів для українських транспортних фірм.
Польський урядовець розраховує, що це стане однією з головних тем для обговорення під час засідання Ради ЄС з питань транспорту 4 грудня 2023 року в Брюсселі.
Передісторія
Акція протесту розпочалась 6 листопада. Польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Згодом активісти перекрили рух й на четвертому пункті пропуску «Медика-Шегіні». За словами організаторів, протести будуть тривати до 1 лютого або до виконання вимог.
Окрім вищезазначеного, перевізники хочуть посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту», заборону на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу, доступу до української системи «Шлях».
Позиція України
Заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що відбирати ліцензії в українських перевізників не можна, але підкреслив, що Київ готовий обговорювати додаткові правила для покращення роботи як українських, так і польських далекобійників, про це пише Reuters.
Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм наголосив, що Україна «не має наміру навіть обговорювати» з Польщею повернення до дозвільної системи. Він нагадав, що Угоду про лібералізацію вантажних перевезень («транспортний безвіз») ратифікували й погодили всі члени ЄС, її підписали між Україною і Європейським союзом, а не якоюсь окремою країною.
Україна планує провести перемовини з Польщею та Європейською комісією щодо розв'язання цієї проблеми, а в ЄС заявили, що можуть покарати Польщу за блокування кордону, повідомляє RMF FM.
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Коментарі - 20
Они заговорили только после того, как немцы начали на своей границе польские фуры останавливать (очередь на 50 км растянулась).
А до этого им было пофиг, что воюющая страна ничего не может ни ввезти, ни вывезти и что 10 000 водителей больше 20 дней живут в машинах без туалета, душа, нормального питания и тд
Это все что нужно знать о их идейности.
По моему разницы нет.
У нас за границу не выпускает власть и военное положение введено ВР.
А в Польше, наоборот есть закон о безпрепятственном передвижении, но десяток самозванцев в масках перекрыли дорогу и стригут бабки.
Это типа у нас десяток человек в масках заблокируют трассу Киев-Чоп и будут сшибать деньги с водителей.
И что Вам «хромому инвалиду» резко в Польшу понадобилось?
В интернете вычитали что «сбор клубники» лечит все болезни?
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
От і блокують, вимагаючи, фактично, заборонити доступ українських перевізників на ринок ЄС, але, одночасно, зняти всі обмеження для польських перевізників в Україні.
А уряди Польщі та ЄС, вже майже місяць сидять, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Бо чудово розуміють, що в рівних умовах наші перевізники дуже швидко відкусять великий шматок перевезнь, але при цьому не готові це публічно визнати.
Від того що Ви перестаните давати дружині хабара за вечерю, Ваша сім'я не розбагатіє.