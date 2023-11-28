Блокада кордону: уряд Польщі підтримав протест

Польський уряд вперше прокоментував ситуацію, яка склалась на кордоні з Україною, де польські перевізники організували акцію протесту із перешкоджанням руху для українських колег. Про це повідомляє сайт Республіки Польща.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція польського уряду

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа віцепрем'єру України Олександру Кубракову, в якому закликав виконати вимоги польських протестувальників, зокрема йдеться про скасування обов’язкової реєстрації в системі «єЧерга» транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС.

За словами Адамчика це спричинило значне збільшення часу очікування для транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які повертаються з України без вантажу. Міністр пояснив, що на думку протестувальників, ця система «дозволяє нерівноправне ставлення щодо українських та польських перевізників».

Читайте також: В Україні фіксують проблеми з постачанням пального

Втім, це лише одна з вимог протестувальників. Головна претензія польських перевізників стосується відновлення дозволів на міжнародні перевезення для українських водіїв, які було скасовано згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.

Адамчик звернувся до Європейського комісара з транспорту із проханням про відновлення необхідності отримання дозволів для українських транспортних фірм.

Польський урядовець розраховує, що це стане однією з головних тем для обговорення під час засідання Ради ЄС з питань транспорту 4 грудня 2023 року в Брюсселі.

Передісторія

Акція протесту розпочалась 6 листопада. Польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Згодом активісти перекрили рух й на четвертому пункті пропуску «Медика-Шегіні». За словами організаторів, протести будуть тривати до 1 лютого або до виконання вимог.

Окрім вищезазначеного, перевізники хочуть посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту», заборону на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу, доступу до української системи «Шлях».

Позиція України

Заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що відбирати ліцензії в українських перевізників не можна, але підкреслив, що Київ готовий обговорювати додаткові правила для покращення роботи як українських, так і польських далекобійників, про це пише Reuters.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм наголосив, що Україна «не має наміру навіть обговорювати» з Польщею повернення до дозвільної системи. Він нагадав, що Угоду про лібералізацію вантажних перевезень («транспортний безвіз») ратифікували й погодили всі члени ЄС, її підписали між Україною і Європейським союзом, а не якоюсь окремою країною.

Україна планує провести перемовини з Польщею та Європейською комісією щодо розв'язання цієї проблеми, а в ЄС заявили, що можуть покарати Польщу за блокування кордону, повідомляє RMF FM.

До теми: Страйк польських перевізників: український бізнес втрачає мільйон гривень щодня — ЄБА