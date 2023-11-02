Головне за четвер: Нові види шахрайства, біткоїн та черговий пакет санкцій проти рф

В Україні стрімко зростає кількість шахрайських операцій. У людей виманюють кошти під різними «соусами», особливо у постраждалих від бойових дій та родичів військовослужбовців. Це підтверджують звіти Генеральної прокуратури та юристи, які намагаються допомогти жертвам аферистів, та рекомендують частіше інформувати суспільство про нові схеми шахраїв. «Мінфін» розбирався у проблемі разом із експертами.

Біткоїн досяг 17-місячного максимуму після рішення ФРС щодо ставки

Ціни на біткоїн зросли в четвер після того, як Федеральна резервна система США виступила з менш «яструбиним» тоном, ніж очікував ринок. Інші криптовалюти також зросли на тлі ослаблення долара та ставок трейдерів на те, що підвищення процентної ставки більше не буде.

Розробник «Ланцетів», банки і племінник Кадирова: США запровадили новий пакет санкцій проти рф

США в четвер, 2 листопада, запровадили новий пакет санкцій проти рф. Під санкції потрапили 130 фізичних і юридичних осіб із росії, в тому числі банки, розробник «Ланцетів» і члени уряду.

Рішення ФРС: Як це позначиться на доларових депозитах, ОВДП та курсі валют в Україні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: чого чекати від рішення ФРС, як рішення ФРС вплине на Україну, прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 2 по 8 листопада.

Більшість інвесторів чекають на ціну біткоїна $40 тис: про що говорять точки болю

Увечері 1 листопада біткоїн вийшов у зростання. На момент BTC наблизився до рівня $36 000, біля якого востаннє криптовалюта номер один знаходилася в травні 2022 року. Після цього біткоїн вийшов на корекцію. Позитивним для монети виявився і жовтень, за результатами якого біткоїн зріс на 28%. «Мінфін» спрогнозував декілька можливих сценаріїв подальшого розвитку подій.