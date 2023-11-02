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2 листопада 2023, 18:41 Читать на русском

Розробник «Ланцетів», банки і племінник Кадирова: США запровадили новий пакет санкцій проти рф

США в четвер, 2 листопада, запровадили новий пакет санкцій проти рф. Під санкції потрапили 130 фізичних і юридичних осіб із росії, в тому числі банки, розробник «Ланцетів» і члени уряду. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

США в четвер, 2 листопада, запровадили новий пакет санкцій проти рф.
Фото: kanaldim.tv

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Також під обмеження потрапили громадяни Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії, Туреччини.

Санкції зосереджені на фізичних та юридичних особах, які сприяють війні росії проти України, надаючи рф вкрай необхідні технології та обладнання від третіх країн.

Крім того, чергові обмежувальні заходи спрямовані проти внутрішньої промислової бази росії, яка прагне переосмислити себе як прихильника російської військової машини.

Зокрема, серед фізосіб у чорному списку опинився заступник міністра промисловості Віктор Євтухов, конструктор безпілотників «Ланцет» Олександр Захаров і члени його сім'ї.

Юридичні особи, які потрапили під санкції

  • МДТУ імені М. Е. Баумана
  • Науково-технічний центр «Газпром нафти»
  • Підприємство «Газпром нафта — Каталітичні системи»
  • ФАУ «Роскапстрой»,
  • СПГ-завод «Арктик СПГ-2»
  • Корпорації «Аеон».

Під санкції також потрапили десятки російських виробників комплектуючих для зброї та постачальників обладнання для російського ВПК, декілька компаній, пов'язаних із «Газпромом».

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Крім того, США внесли до списку санкцій дочірню компанію найбільшого російського приватного експортера газу «НоваТек», яка будує завод з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) — ТОВ «Арктик СПГ 2».

Під санкції також потрапив 32-річний племінник голови Чечні Рамзана Кадирова та міністр сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуб) Закрієв.

Під чергові обмеження потрапили:

  • багатопрофільний холдинг АФК «Система»,
  • «Арктик СПГ-2»
  • СПБ «Біржа», що спеціалізується на торгівлі іноземними акціями,
  • банк «Русский стандарт»,
  • банк «Хоум Кредит»,
  • Пошта Банк,
  • Абсолют банк,
  • банк ВБРР,
  • East West United bank.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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