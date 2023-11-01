Головне за середу: Чому знецінюються доларові заощадження українців, ще один «маяк» МВФ та дохідність депозитів

Сьогодні, 1 листопада, ФРС оголосить своє рішення щодо ключових ставок. В яких умовах регулятор його прийматиме, і як політика Федрезерва позначиться на українському бюджеті, бізнесі та громадянах, розповість «Мінфін».

Після скасування фіксованого курсу НБУ продав рекордні $3,3 млрд

Національний банк в жовтні 2023 року продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з червня 2022 року.

НБУ знизив облікову ставку: чому дрібні банки не ріжуть дохідність депозитів

Невеликі фінустанови взяли паузу у перегляді депозитних пропозицій для приватних клієнтів. Не відреагували вони поки що й на нові правила роботи з банками, які регулятор запровадив одночасно з переглядом ключової ставки. На яких умовах зараз можна розмістити свої гроші фізособам у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Україна виконала ще один «маяк» МВФ. Затверджено склад наглядової ради Оператора ГТС

Кабмін затвердив склад наглядової ради ТОВ «Оператора газотранспортної системи України»: трьох незалежних членів та одного представника держави.

Обсяг непрацюючих кредитів у банках скоротився на 9,6 мільярда

Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 жовтня 2023 року становив 422,5 млрд грн, що на 9,6 млрд грн нижче показника на 1 січня. Частка непрацюючих кредитів з початку року скоротилася на 0.2 в.п. — до 37,9%.