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1 листопада 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Чому знецінюються доларові заощадження українців, ще один «маяк» МВФ та дохідність депозитів

Долар зростає: чому знецінюються доларові заощадження українців

Сьогодні, 1 листопада, ФРС оголосить своє рішення щодо ключових ставок. В яких умовах регулятор його прийматиме, і як політика Федрезерва позначиться на українському бюджеті, бізнесі та громадянах, розповість «Мінфін».

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Джерело: Мінфін
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