Україна виконала ще один «маяк» МВФ. Затверджено склад наглядової ради Оператора ГТС

Незалежними членами стали: Девід Чальрз Девіс, Ян Чадам, Сергій Коновець. Представницею держави уряд призначив заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук.

Уряд мав сформувати наглядову раду ТОВ «Оператор ГТС України» до кінця жовтня 2023 року згідно з зобовʼязаннями МВФ.

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«Призначення наглядової ради в „Оператор ГТС України“ є одним із структурних маяків, які МВФ визначив перед Україною. У нас був чіткий дедлайн, і ми його виконали», — прокоментував заступник міністра економіки Олексій Соболев.

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