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1 листопада 2023, 17:15 Читать на русском

Після скасування фіксованого курсу НБУ продав рекордні $3,3 млрд

Національний банк в жовтні 2023 року продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з червня 2022 року. Про це йдеться в даних НБУ.

Національний банк в жовтні 2023 року продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з червня 2022 року.

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Інтервенції НБУ

НБУ в жовтні продав $3,351 млрд, купив — $14 млн. Таким чином чистий продаж становив $3,337 млрд.

Збільшення продажу валюти на міжбанку відбулося в місяць скасування фіксованого курсу та переходу на керовану гнучкість офіційного курсу.

Читайте: Долар зростає: чому знецінюються доларові заощадження українців

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 листопада 2023, 17:18
#
Какой то он получился негибкий и дорогой …
+
+70
mphet26
mphet26
1 листопада 2023, 17:20
#
Так продал под своих, как Арбузов в 2013 году
+
0
Alex2006
Alex2006
1 листопада 2023, 17:23
#
Яких «своїх»? Хто заважав іншим купувати протягом цілого місяця, як і раніше? Казочки, одним словом)
+
0
Alex2006
Alex2006
1 листопада 2023, 17:21
#
Всього лише на 100−200млн більше, ніж у грудні-січні цієї зими) І це у такий панічний місяць, можна вважати що легко все пройшло :) Добре, що такого ажіотажу вже не буде і в листопаді таких чисел не побачимо :)
+
+30
Vadim531
Vadim531
1 листопада 2023, 17:22
#
Вспомниламь песенка из фильма про Буратино. Перефразируя: «Скажите как их назвать? — И-ди-о-ты!»))
+
+15
Alex2006
Alex2006
1 листопада 2023, 17:24
#
Це ви про тих, кого затарили доларом по 40+ минулого року і по 39 на загоні після «розфіксації» зараз?
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
1 листопада 2023, 17:37
#
Врахуючи те що надішло від США+ЄС, різниця мізер. Плюс інші види допомоги у вигляді грантів і т.і.
+
0
Alex2006
Alex2006
1 листопада 2023, 17:50
#
На страніЮа та курсКомЮа такого не напишуть))
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 листопада 2023, 18:28
#
Я уже склоняюсь посмотреть , это ваши ресурсы что вы их так рекламируете ?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 листопада 2023, 18:27
#
Ты немножко забываешь что Украина сейчас в состоянии дефолта и не обслуживает свои долги .
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