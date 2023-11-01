Національний банк в жовтні 2023 року продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з червня 2022 року. Про це йдеться в даних НБУ.
Після скасування фіксованого курсу НБУ продав рекордні $3,3 млрд
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Інтервенції НБУ
НБУ в жовтні продав $3,351 млрд, купив — $14 млн. Таким чином чистий продаж становив $3,337 млрд.
Збільшення продажу валюти на міжбанку відбулося в місяць скасування фіксованого курсу та переходу на керовану гнучкість офіційного курсу.
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Джерело: Мінфін
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