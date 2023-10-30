Курс долара та євро: чи зможе НБУ впоратися з порушниками спокою на валютному ринку
Головне за понеділок: продаж одного з найдорожчих лотів, топ-10 агровиробників та курс валют цього тижня
Цього тижня курс валют в Україні визначатимуть як внутрішні, так і зовнішні чинники. «Мінфін» обрав головні, і розповість, як вони позначаться на вартості долара та євро на міжбанку, касах банків та обмінниках.
Фонд гарантування готує до продажу один із найдорожчих лотів
У системі Prozorro.Продажі 15 листопада відбудеться аукціон з продажу одного з найдорожчих лотів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.
Як змінилися доходи аграріїв за перший рік великої війни: топ-10 агровиробників України
За 2022 рік сукупний дохід компаній, які, згідно з Індексом Опендатаботу, потрапили у топ-10 в агросфері, збільшився на 27%. Половину бізнесів топу складають підприємства групи МХП, також до переліку потрапили представники групи Кернел та бізнес Порошенка-молодшого.
Вартість трежеріс знову зростає: чому Акман припинив грати проти облігацій США
Черговий волатильний тиждень для ринку акцій завершився падінням індексу S&P 500 на 2,5%. У фокусі інвесторів — сезон звітності, який набирає обертів, а також події на Близькому Сході. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S.
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