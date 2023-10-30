Головне за понеділок: продаж одного з найдорожчих лотів, топ-10 агровиробників та курс валют цього тижня

Цього тижня курс валют в Україні визначатимуть як внутрішні, так і зовнішні чинники. «Мінфін» обрав головні, і розповість, як вони позначаться на вартості долара та євро на міжбанку, касах банків та обмінниках.

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