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30 жовтня 2023, 14:50 Читать на русском

Фонд гарантування готує до продажу один із найдорожчих лотів

У системі Prozorro.Продажі 15 листопада відбудеться аукціон з продажу одного з найдорожчих лотів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У системі Prozorro.
Фото: delo.ua

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Що продаватиме Фонд

На торги виставлено пов’язані між собою та з акціонерами банку активи АТ «Златобанк». Початкова ціна лота — майже 10,6 млрд грн.

До лоту також включені активи, які частково перебувають у заставі Національного банку.

Зазначається, що у складі лота виставлено частку корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Торгово-Логістичний Комплекс «Арктика», а також дебіторська заборгованість та права вимоги і майнові права за кредитними договорами, які укладені з суб'єктами господарювання і фізичними особами.

«Усі контрагенти, а відтак і включені до складу лота активи пов’язані між собою, зокрема, мають спільне забезпечення (нерухомість, порука ін.) за кредитами, спільних засновників та місцезнаходження позичальників», — додали в Фонді.

Забезпеченням за кредитами виступають об'єкти нерухомості у Києві та області, транспорт, обладнання, товари в обороті, а також майнові права на частку в статутному капіталі одного з позичальників.

Включені до складу лота активи вже неодноразово виставлялися на торги, але не знайшли своїх покупців.

Торги відбудуться за «голландською моделлю» аукціону, на пониження ціни, під час якого початкова вартість лота автоматично покроково знижується. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати вищу ціну. Зрештою переможцем стає той, хто запропонував найбільше.

У Фонді гарантування звернули увагу, що на продаж виставлено права вимоги за кредитами, а не заставне майно. Тому переможець аукціону отримає право вимагати від боржника повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на заставне майно, у тому числі у судовому порядку.

Нагадаємо

Національний банк ухвалив рішення про віднесення Златобанку до категорії неплатоспроможних у лютому 2015 року.

Запрошуємо на найбільшу конференцію з інвестицій від «Мінфіну» — «Жити на відсотки».

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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