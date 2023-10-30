Як змінилися доходи аграріїв за перший рік великої війни: топ-10 агровиробників України

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Згідно з даними Індексу Опендатабота, топ-10 українських агровиробників у 2022 році загалом заробили 97,65 млрд грн.

Рівно половина компаній з топ-10 належить до фінансово-промислової групи «МХП», заснованої Юрієм Косюком. Йдеться про Вінницька птахофабрика, Миронівська птахофабрика, Зернопродукт МХП, Урожай та Оріль-Лідер. Саме на ці підприємства припадає левова частка сукупного доходу топу компаній за показниками минулого року — 65% або 63,2 млрд грн.

Усі 5 компаній у 2022 році отримали більший дохід порівняно з 2021, а їх сукупний дохід збільшився майже у 1,5 рази.

Лідер групи незмінний два роки поспіль — йдеться про Вінницька птахофабрика. Торік дохід підприємства збільшився майже у 1,6 рази порівняно до 2021: з 19,4 млрд грн до 30,4 млрд грн.

А найбільший приріст доходу за рік у 2022 спостерігається у компанії Урожай — аж у 2,6 рази. Так, якщо у 2021 році підприємство заробило 2,24 млрд грн, то вже у 2022 — 5,81 млрд грн. Завдяки цьому лише за рік Урожай піднялося з 19 позиції рейтингу у 2021 аж на 6 позицію в 2022.

Ще 2 компанії з топу — Дружба-Нова та Енселко Агро — належать до фінансово-промислової групи Кернел, заснованої Андрієм Веревським. Частка цих підприємств у сукупному доході агротопу 2022 року склала 12%.

У 2022 році сукупний дохід цих компаній зменшився на 14%: з 13,5 млрд грн до 11,6 млрд грн. Найбільш помітно — аж на 28% — скоротилися доходи Дружба-Нова, через що компанія втратила 3 позиції рейтингу, втім залишалась у топ-10. Натомість дохід Енселко Агро незначно збільшився — на 2%.

Ще одна компанія з топ-10 у сфері агро отримала менший дохід у 2022 році та перемістилася з 2 позиції на 3-ю у 2022. Це Лебединський насіннєвий завод, що належить до групи компаній LNZ Group, заснованої Дмитром Краченком. Частка підприємства в сукупному доході агротопу зменшилася з 18% у 2021 до 14% у 2022.

Також до аграрного топ-10 Індексу Опендатаботу увійшла компанія Поділля, яка входить до групи компаній Укрпромінвест, що належить Олексію Порошенку. Дохід цієї компанії збільшився на 27% у 2022 році порівняно з 2021.

Ще один бізнес — Аграрна компанія 2004, яка входить до групи VITAGRO (Сергій Лабазюк) — протягом 2022 року збільшила свій дохід на 44%.