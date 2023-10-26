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26 жовтня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Ставка НБУ, фінмоніторинг PEP та як купити житло в Чорногорії

НБУ встановив облікову ставку на рівні 16% та залишив незмінними процентні ставки за своїми операціями з банками

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних із 27 жовтня та водночас залишив незмінними процентні ставки за своїми операціями з банками. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

НБУ скоригував параметри вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати — купити зможуть не всі

Додатково для стимулювання подальшого поліпшення строкової структури банківських депозитів НБУ вирішив скоригувати параметри вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати.

Як купити житло в Чорногорії: розрахунки кешем та інші цікаві моменти угоди

Із початком війни українці почали активно цікавитися можливістю придбати нерухомість за кордоном. Одним із найпопулярніших напрямків стала Чорногорія. Прийнятні ціни на «квадрати», можливість купити їх за готівку, й до того ж отримати ВНП, — далеко не всі переваги, які відкриває країна нерезидентам. Нюанси купівлі житла в Чорногорії і заробітку на ньому дізнавався «Мінфін».

ЄЦБ не змінив облікову ставку вперше з липня 2022 року

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 26 жовтня, залишив облікову ставку незмінною — на рівні 4,5%.

Зеленський підписав закон про фінмоніторинг політично значущих осіб

В четвер, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (PEP) і посилення їхнього фінансового моніторингу.

Клієнти monobank за 15 днів жовтня надіслали «неіснуючим біржам» 6 мільйонів — Гороховський

За 15 днів жовтня клієнти monobank надіслали «неіснуючим біржам» 6 мільйонів гривень. Сумарно за жовтень буде 8−9 мільйонів гривень.

Джерело: Мінфін
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