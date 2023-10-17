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17 жовтня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за вівторок: Як заробити на грецькій нерухомості, повернення податкових перевірок та фінмоніторинг РЕР

Як заробити на грецькій нерухомості: 4 варіанти, які реально працюють

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Рада у другому читанні підтримала фінмоніторинг РЕРів

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Джерело: Мінфін
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