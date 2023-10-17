Як заробити на грецькій нерухомості: 4 варіанти, які реально працюють
Головне за вівторок: Як заробити на грецькій нерухомості, повернення податкових перевірок та фінмоніторинг РЕР
Нерухомість Греції залишається бажаною для іноземних інвесторів. Минулого року вкладення нерезидентів у місцеві «квадрати» зросли відразу на 60%. Побільшало серед покупців місцевої нерухомості й українців. Що так приваблює наших співгромадян, з'ясовував «Мінфін».
Податкові перевірки повертаються: Рада зробила перший крок
Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт № 10016-д про відновлення податкових перевірок з 1 листопада.
Рада у другому читанні підтримала фінмоніторинг РЕРів
Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт № 9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).
Європарламент підтримав створення Українського фонду у розмірі 50 мільярдів євро
На планерному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі депутати переважною більшістю голосів підтримали пропозиції щодо створення Українського фонду у першому читанні.
Руйнування росією греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків майже на $14 млрд
Підрив рф греблі Каховської ГЕС завдав Україні збитків на майже $14 млрд і посилив наслідки повномасштабного вторгнення, свідчать дані комплексного звіту українського уряду та ООН.
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