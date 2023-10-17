Головне за вівторок: Як заробити на грецькій нерухомості, повернення податкових перевірок та фінмоніторинг РЕР

Нерухомість Греції залишається бажаною для іноземних інвесторів. Минулого року вкладення нерезидентів у місцеві «квадрати» зросли відразу на 60%. Побільшало серед покупців місцевої нерухомості й українців. Що так приваблює наших співгромадян, з'ясовував «Мінфін».

Податкові перевірки повертаються: Рада зробила перший крок