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17 жовтня 2023, 15:34 Читать на русском

Європарламент підтримав створення Українського фонду у розмірі 50 мільярдів євро

На планерному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі депутати переважною більшістю голосів підтримали пропозиції щодо створення Українського фонду у першому читанні. Про це повідомляє Укрінформ.

На планерному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі депутати переважною більшістю голосів підтримали пропозиції щодо створення Українського фонду у першому читанні.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Фонд має включати в себе 50 млрд євро фінансової допомоги Україні на наступні чотири роки. «За» проголосували 515 депутатів, «проти» висловилися 45.

«Йдеться про тривалий та амбітний проєкт, який ми розпочинаємо просто зараз, навіть коли війна ще не закінчилась, бо ми готові працювати разом з Україною над її європейським майбутнім. Ми підтримуємо Україну під час війни. Ми будемо її підтримувати і надалі — під час відновлення», — зазначив напередодні під час дебатів на планерному засіданні ЄП доповідач Міхаель Галер.

Водночас він наголосив на необхідності «генерального плану, який має бути розроблений українським урядом спільно з місцевою владою та громадянським суспільством», а також узгодженої законодавчої роботи з Верховною Радою.

Читайте: ЄС готує багаторічний план підтримки України на понад 50 мільярдів євро — Мішель

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«Бо ці гроші — не лише позика, ми хочемо бачити їх в інвестиційних проєктах, у спільних проєктах та у приватних інвестиціях в економіку України», — додав Галер.

«До цього плану буде додано довгий список реформ та інвестицій у визначені терміни. Наша мета — упевнитися, що ці інвестиції будуть спрямовані в економіку — цифрову, „зелену“ та інтегровану з Європою. Щоб українці мали гідні умови для життя, ми плануємо разом наше майбутнє», — зазначила ще одна доповідачка Ейдер Гардіасабал Рубіал.

Вона акцентувала на тому, що Український фонд мають поповнити також замороженні російські активи в Європі. Тож необхідно «розробити законодавчу базу для запровадження механізму, який би передбачив конфіскацію російських активів, які підуть на компенсацію завданої жертвам агресії шкоди».

Європейські депутати розраховують закінчити всі формальності вже цього року, щоби фінансова підтримка розпочалася на початку 2024.

Джерело: Мінфін
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