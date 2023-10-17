Руйнування росією греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків майже на $14 млрд

Підрив рф греблі Каховської ГЕС завдав Україні збитків на майже $14 млрд і посилив наслідки повномасштабного вторгнення, свідчать дані комплексного звіту українського уряду та ООН, пише « Інтерфакс-Україна ».

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Збитки

Згідно зі звітом, пряма шкода, заподіяна інфраструктурі й активам, становить $2,79 млрд, а розмір збитків перевищує $11 млрд.

Найбільшою проблемою вважається тривалий вплив на довкілля, а прямі ушкодження інфраструктури й активів були найбільшими в енергетичному та житловому секторах.

Первісна оцінка загальних потреб у відновленні становить $5,04 млрд, і очікується, що ця цифра зростатиме в міру детальніших оцінок.

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Зазначається, що в короткостроковій перспективі на заходи з відновлення у цьому і наступному роках знадобиться $1,82 млрд.

Згідно із повідомленням, оцінку потреб після катастрофи буде уточнено в рамках наступного раунду Швидкої оцінки завданих збитків і потреб на відновлення (RDNA), яку виконують уряд України, ООН, Світовий банк і Європейський Союз.

Нагадаємо

6 червня росіянипідірвали Каховську ГЕС. Того ж дня уряд виділив 1,5 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а Агентство відновлення взяло на себе реалізацію проєктів будівництва водогонів.