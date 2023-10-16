Головне за понеділок: Запуск інкасо старої інвалюти у Приваті, зростання цін на основні продукти та прогноз валют

Уряд США має $5 млрд доларів у біткоїнах. Звідки взялися ці гроші і яка їхня подальша доля, розповів The Wall Street Journal. «Мінфін» публікує переклад статті.

В Україні попит на готівку знизився. Найпопулярніша банкнота — 500 грн

727,9 млрд грн — сума готівки, що перебувала в обігу в Україні станом на 1 жовтня 2023 року. Зокрема, понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет на суму 6,4 млрд грн. Це на 11,8 млрд грн, або на 1,6% більше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск фонду розбудови спроможностей для України, на який донори вже виділили $14 млн. Про це повідомив глава Нацбанку Андрій Пишний у Facebook.