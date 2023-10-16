Приват запустив інкасо старої інвалюти в тестовому режимі. Скільки коштує послуга у держбанку та інших структур
Головне за понеділок: Запуск інкасо старої інвалюти у Приваті, зростання цін на основні продукти та прогноз валют
Державний Приватбанк запустив послугу з прийому на інкасо старих (зношених) іноземних банкнот. Про це «Мінфіну» повідомили у банку, але уточнили, що поки що сервіс працює лише в одному місті — Дніпрі.
В Україні прогнозують суттєве зростання цін на основні продукти — яйця по 75 гривень за десяток
Вартість кількох групи продовольчих товарів може зрости в найближчому майбутньому. Перш за все, мова йде про молочну продукцію, фрукти та овочі.
Звідки в уряду США взялося 200 тис. біткоїнів і що з ними робитимуть
Уряд США має $5 млрд доларів у біткоїнах. Звідки взялися ці гроші і яка їхня подальша доля, розповів The Wall Street Journal. «Мінфін» публікує переклад статті.
В Україні попит на готівку знизився. Найпопулярніша банкнота — 500 грн
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Прогноз курсу долара та євро на 16−20 жовтня: куди «попливе» гривня
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