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16 жовтня 2023, 19:58 Читать на русском

Головне за понеділок: Запуск інкасо старої інвалюти у Приваті, зростання цін на основні продукти та прогноз валют

Приват запустив інкасо старої інвалюти в тестовому режимі. Скільки коштує послуга у держбанку та інших структур

Державний Приватбанк запустив послугу з прийому на інкасо старих (зношених) іноземних банкнот. Про це «Мінфіну» повідомили у банку, але уточнили, що поки що сервіс працює лише в одному місті — Дніпрі.

В Україні прогнозують суттєве зростання цін на основні продукти — яйця по 75 гривень за десяток

Вартість кількох групи продовольчих товарів може зрости в найближчому майбутньому. Перш за все, мова йде про молочну продукцію, фрукти та овочі.

Звідки в уряду США взялося 200 тис. біткоїнів і що з ними робитимуть

Уряд США має $5 млрд доларів у біткоїнах. Звідки взялися ці гроші і яка їхня подальша доля, розповів The Wall Street Journal. «Мінфін» публікує переклад статті.

В Україні попит на готівку знизився. Найпопулярніша банкнота — 500 грн

727,9 млрд грн — сума готівки, що перебувала в обігу в Україні станом на 1 жовтня 2023 року. Зокрема, понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет на суму 6,4 млрд грн. Це на 11,8 млрд грн, або на 1,6% більше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск фонду розбудови спроможностей для України, на який донори вже виділили $14 млн. Про це повідомив глава Нацбанку Андрій Пишний у Facebook.

Прогноз курсу долара та євро на 16−20 жовтня: куди «попливе» гривня

Цей тиждень на нашому валютному ринку мине під курсове «диктування» Національного банку, а також новин, пов'язаних із війною та економікою як самої України, так і всього світу. Докладніше про те, які події та дії регулятора впливатимуть на позиції гривні, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Джерело: Мінфін
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