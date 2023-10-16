МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск фонду розбудови спроможностей для України, на який донори вже виділили $14 млн. Про це повідомив глава Нацбанку Андрій Пишний у Facebook.

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Що відомо про Фонд

«14 жовтня МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України. Він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу нашої країни, успішного здійснення реформ», — зазначив Пишний.

Глава НБУ підкреслив, у двох останніх меморандумів України з МВФ, зокрема, йдеться про те, що основний фокус буде на збереженні макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити спроможність України.

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Крім того, у цій спільній вправі важливими є кілька напрямів — міжнародна фінансова допомога, реформування української економіки, зміцнення інституційної спроможності органів влади. І за кожним із них важливими складовими є ритмічність, своєчасність та повнота. Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду.

«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України. Наразі донори вже виділили $14 млн. Ціль — зібрати $65 млн», — заявив Пишний.