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16 жовтня 2023, 8:48 Читать на русском

МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск фонду розбудови спроможностей для України, на який донори вже виділили $14 млн. Про це повідомив глава Нацбанку Андрій Пишний у Facebook.

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск фонду розбудови спроможностей для України, на який донори вже виділили $14 млн.
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

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Що відомо про Фонд

«14 жовтня МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України. Він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу нашої країни, успішного здійснення реформ», — зазначив Пишний.

Глава НБУ підкреслив, у двох останніх меморандумів України з МВФ, зокрема, йдеться про те, що основний фокус буде на збереженні макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити спроможність України.

Читайте: МВФ відзначив три досягнення України у стабілізації економіки

Крім того, у цій спільній вправі важливими є кілька напрямів — міжнародна фінансова допомога, реформування української економіки, зміцнення інституційної спроможності органів влади. І за кожним із них важливими складовими є ритмічність, своєчасність та повнота. Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду.

«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України. Наразі донори вже виділили $14 млн. Ціль — зібрати $65 млн», — заявив Пишний.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 жовтня 2023, 8:57
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Так что, «рехформы» порошенко, это не реформы? Опять по новому кругу?
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Mr Bungle
Mr Bungle
16 жовтня 2023, 9:34
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Согласно реформам проводимым при Порошенко газ и электроэнергия должны для населения быть по рыночным ценам, а что сейчас президент умножил реформы на ноль. Опять нужно повторять тоже. Слава популистам!
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 жовтня 2023, 9:50
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Так в чем реформа? в Цене на газ?
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Mr Bungle
Mr Bungle
16 жовтня 2023, 12:25
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В отсутствии субсидирования государством, как по всему миру. Деньги нужно тратить на зарплаты, пенсии и инфроструктуру, а не на бесплатную энергию и газ. А субсидировать только малообеспеченных
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0
Gonza
Gonza
16 жовтня 2023, 12:13
#
«Депутати знову спробували обдурити МВФ. Комітет Ради вніс неприйнятні поправки до закону про фінмоніторинг політично значущих осіб»
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