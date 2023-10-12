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12 жовтня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Гривневі ОВДП чи долар та офіційний курс пробив новий психологічний рівень

Гривневі ОВДП чи долар: на чому можна заробити більше за рік

Загальний обсяг ОВДП на руках у громадян України вже наближається до 47 млрд грн. Цей спосіб інвестування вже конкурує з традиційнішим для наших людей варіантом збереження коштів — купівлею валюти. «Мінфін» вирішив підрахувати, який з цих варінтів приносить більший прибуток.

Офіційний курс пробив новий психологічний рівень. Нацбанк продав $120 мільйонів

Курс долара почав у різні боки розгойдуватися на валютних торгах міжбанку після переходу до гнучкого курсу.

Атака ХАМАС та війна в Україні: чому ціна на золото не злітає до небес

Кількість «гарячих» точок у світі невблаганно зростає. Окрім війни в Україні, геополітичне напруження посилив напад радикального ісламського руху ХАМАС на Ізраїль. Такі потрясіння позначаються і на фінансових ринках: інвестори перестраховуються та йдуть у захисні активи, одним із яких традиційно вважається золото. Чи спрацює такий сценарій і цього разу, і як відреагують ціни на шляхетний метал, розповість «Мінфін».

Що буде з гривнею? Тиждень із керованим гнучким курсом (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про режим «керованої гнучкості обмінного курсу»: Тиждень із керованим гнучким курсом. Що буде з гривнею. Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень із 12 по 18 жовтня.

В lifecell кажуть, що Фрідман і Ко не мають жодного контролю або впливу на Turkcell та lifecell

Накладення арешту на корпоративні права підсанкційних осіб не впливають на операційну діяльність компанії lifecell, оператор продовжує працювати у звичайному режимі.

Джерело: Мінфін
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