Курс долара почав у різні боки розгойдуватися на валютних торгах міжбанку після переходу до гнучкого курсу.
Офіційний курс пробив новий психологічний рівень. Нацбанк продав $120 мільйонів
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Сьогодні, 12 жовтня, торгівля на платформі Bloomberg починалася на рівні 36,4105 грн/$, але вже близько 10:30 пробив рівень 36,40 грн/$, і долар швидко просів на 36,3950 грн/$ та 36,391 грн /$.
Окремі покупці ставили мінімальний цінник на рівні 36,30 грн/$, але до цього рівня ринок не дійшов і фактичних угод на цьому рівні не фіксувалося.
Однак на цьому курсові рухи не закінчилися і під завісу торгів (після 15 годин) несподівано для багатьох стався курсовий відкат. Котирування вийшли спочатку на 36,40 грн/$, а згодом і на 36,44 грн/$. Хоча на цих рівнях було укладено кілька угод — близько $5 млн.
Тому за підсумками дня офіційний курс гривня/долар зріс із 36,4385 грн/$ до 36,3931 грн/$ (на 13 жовтня).
Обсяг торгів на Bloomberg зріс із вчорашніх $107,9 до $140,5 млн. Продаж Нацбанку оцінюють десь у $120 млн проти вчорашніх $90 млн.
Коментарі - 9
???
А разве НБУ не продавал сегодня валюту, что бы удовлетворить спрос ?
Вот когда НБУ ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ продавать валюту и рынок покупателей и продавцов будет уравновешивать баланс и курс будет стабилен- вот тогда и можно говорить о какой то стабильности курса.
Хоть 120 миллионов в день выбрасывает НБУ на поддержку курса , хоть 500 млн в день , но он их выбрасывает и это не может длиться вечно
Якщо допомога надходить вище за витрати — ще й як може, як і було, коли НБУ спокійно зливав валюту і ЗВР продовжували при цьому рости :) Ну, а з поточними витратами ЗВР 700млн на місяць нам їх вистачить ще на 4+ роки :)
Что-то математика не сходится .
Если взять и выбрасывать на поддержку курса валюты даже 120 миллионов в среднем за торговый день , то это 2 с половиной миллиарда долларов в месяц , а значит 30 миллиардов долларов в год.
О каких «4+ года» вы речь ведете ?