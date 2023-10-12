Офіційний курс пробив новий психологічний рівень. Нацбанк продав $120 мільйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

12 жовтня 2023, 16:13 Читать на русском

Офіційний курс пробив новий психологічний рівень. Нацбанк продав $120 мільйонів

Курс долара почав у різні боки розгойдуватися на валютних торгах міжбанку після переходу до гнучкого курсу.

Курс долара почав у різні боки розгойдуватися на валютних торгах міжбанку після переходу до гнучкого курсу.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСьогодні, 12 жовтня, торгівля на платформі Bloomberg починалася на рівні 36,4105 грн/$, але вже близько 10:30 був, пробив рівень 36,40 грн/$, і долар швидко просів на 36,3950 грн/$ та 36,391 грн /$.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Сьогодні, 12 жовтня, торгівля на платформі Bloomberg починалася на рівні 36,4105 грн/$, але вже близько 10:30 пробив рівень 36,40 грн/$, і долар швидко просів на 36,3950 грн/$ та 36,391 грн /$.

Окремі покупці ставили мінімальний цінник на рівні 36,30 грн/$, але до цього рівня ринок не дійшов і фактичних угод на цьому рівні не фіксувалося.

Однак на цьому курсові рухи не закінчилися і під завісу торгів (після 15 годин) несподівано для багатьох стався курсовий відкат. Котирування вийшли спочатку на 36,40 грн/$, а згодом і на 36,44 грн/$. Хоча на цих рівнях було укладено кілька угод — близько $5 млн.

Тому за підсумками дня офіційний курс гривня/долар зріс із 36,4385 грн/$ до 36,3931 грн/$ (на 13 жовтня).

Обсяг торгів на Bloomberg зріс із вчорашніх $107,9 до $140,5 млн. Продаж Нацбанку оцінюють десь у $120 млн проти вчорашніх $90 млн.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+58
Alex2006
Alex2006
12 жовтня 2023, 16:25
#
А кабанчики мріяли, що НБУ щодня буде продавати по 500млн) Як я і казав, панічний попит задовольнили, тепер усе як і раніше)
+
+30
Lolik1837
Lolik1837
12 жовтня 2023, 17:35
#
«А кабанчики мріяли,»

???

А разве НБУ не продавал сегодня валюту, что бы удовлетворить спрос ?

Вот когда НБУ ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ продавать валюту и рынок покупателей и продавцов будет уравновешивать баланс и курс будет стабилен- вот тогда и можно говорить о какой то стабильности курса.

Хоть 120 миллионов в день выбрасывает НБУ на поддержку курса , хоть 500 млн в день , но он их выбрасывает и это не может длиться вечно
+
0
Alex2006
Alex2006
12 жовтня 2023, 17:39
#
>Хоть 120 миллионов в день выбрасывает НБУ на поддержку курса , хоть 500 млн в день , но он их выбрасывает и это не может длиться вечно
Якщо допомога надходить вище за витрати — ще й як може, як і було, коли НБУ спокійно зливав валюту і ЗВР продовжували при цьому рости :) Ну, а з поточними витратами ЗВР 700млн на місяць нам їх вистачить ще на 4+ роки :)
+
0
Lolik1837
Lolik1837
12 жовтня 2023, 18:37
#
«Ну, а з поточними витратами ЗВР 700млн на місяць нам їх вистачить ще на 4+ роки :)»

Что-то математика не сходится .
Если взять и выбрасывать на поддержку курса валюты даже 120 миллионов в среднем за торговый день , то это 2 с половиной миллиарда долларов в месяц , а значит 30 миллиардов долларов в год.

О каких «4+ года» вы речь ведете ?
+
+47
financialGenius
financialGenius
12 жовтня 2023, 16:35
#
Посмотрим что через месяц -два будет … сейчас хватает резервов конечно … поэтому держат даже немного опустился) Но вспоминается 14 года когда с 8 до 12−13 подскочил и при каждом откате на пару копеек прям меморандумы пели и праздновали победу , а когда +1−2 грн за сутки и когда официальный 16 а в абменниках 24 так воды в рот набрали …
+
+73
Andromedia
Andromedia
12 жовтня 2023, 16:37
#
Пружина стискається
+
+8
Alex2006
Alex2006
12 жовтня 2023, 16:41
#
Ахахаха, давно цю казочку не чув) А що за пружина, не підкажете? Бо пружина — це зазвичай накопичений відкладений попит, а його нема, увесь попит зараз задоволений і ми навпаки маємо відкладену пропозицію. Чи ви про пружину вниз, коли експортери почнуть зливати притриману виручку?
+
+45
viicore
viicore
12 жовтня 2023, 16:44
#
Довго стримувати падіння курсу долара не зможуть, як я і прогнозував буде поступове падіння до 36грн, якби трохи раніше зробили гнучкий курс ми би вже побачили цифру 35 на міжбанку коли обмінки впритул наближались до 37. Люди просто не розуміють що в економіку залітає пару мільярдів валюти щомісяця чисто донорскою домогою, і переварити це друком гривні дуже скаладно. Якщо уявити ситуацію що станок друкарський на місяць вимкнуть ми побачимо 28 кліпнути не встігнуть. Якщо пригадати раніше після однго такого траншу на рік від мвф курс реагував цілими гривнями +- на цю новину. А тут золотий дощ просто кожен місяць.
+
+12
financialGenius
financialGenius
12 жовтня 2023, 17:01
#
Да , но этот золотой дождь уходит на ЗСУ очень много и там остатки не так тяжело переварить остаётся …
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Lolik1837, youknow и 204 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами