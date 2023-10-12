Офіційний курс пробив новий психологічний рівень. Нацбанк продав $120 мільйонів

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Сьогодні, 12 жовтня, торгівля на платформі Bloomberg починалася на рівні 36,4105 грн/$, але вже близько 10:30 пробив рівень 36,40 грн/$, і долар швидко просів на 36,3950 грн/$ та 36,391 грн /$.

Окремі покупці ставили мінімальний цінник на рівні 36,30 грн/$, але до цього рівня ринок не дійшов і фактичних угод на цьому рівні не фіксувалося.



Однак на цьому курсові рухи не закінчилися і під завісу торгів (після 15 годин) несподівано для багатьох стався курсовий відкат. Котирування вийшли спочатку на 36,40 грн/$, а згодом і на 36,44 грн/$. Хоча на цих рівнях було укладено кілька угод — близько $5 млн.



Тому за підсумками дня офіційний курс гривня/долар зріс із 36,4385 грн/$ до 36,3931 грн/$ (на 13 жовтня).



Обсяг торгів на Bloomberg зріс із вчорашніх $107,9 до $140,5 млн. Продаж Нацбанку оцінюють десь у $120 млн проти вчорашніх $90 млн.