В lifecell кажуть, що Фрідман і Ко не мають жодного контролю або впливу на Turkcell та lifecell

Накладення арешту на корпоративні права підсанкційних осіб не впливають на операційну діяльність компанії lifecell, оператор продовжує працювати в звичайному режимі. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Заява lifecell

Компанія lifecell повністю належить одній з найбільших компаній Туреччини в галузі телекомунікаційних та технологічних послуг — Turkcell.

54% акцій Turkcell перебувають у вільному обігу на Стамбульській та Нью-Йоркській фондовій біржах.

Фонд добробуту Турецької Республіки (TWF) володіє 26,2% акцій Turkcell, що дає йому право призначати більшість членів ради директорів і номінувати голову правління. Решта 19,8% акцій Turkcell належать IMTIS Holdings S.à.r.l., компанії, яка своєю чергою повністю належить International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor (нідерландський фонд), не маючи у ньому місць у раді директорів і жодних привілеїв, контролю або впливу на Turkcell або lifecell.

Таким чином Міхаіл Фрідман, Пьотр Авен та Андрєй Косогов не мають жодного контролю або впливу на Turkcell та lifecell.

Читайте: У справі Фрідмана суд арештував активи ще одного оператора — lifecell

Крім того, обидві компанії суворо дотримуються встановлених механізмів комплаєнсу та внутрішнього контролю, запроваджених органами влади США, Великобританії, ЄС та України.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомили, що серед арештованих судом активів, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, окрім «Київстар», є ще один мобільний оператор — lifecell.