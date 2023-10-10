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10 жовтня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Девальвація гривні, комерційна нерухомість та відновлення е-декларування

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Джерело: Мінфін
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