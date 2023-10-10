Головне за вівторок: Девальвація гривні, комерційна нерухомість та відновлення е-декларування

Національний банк почав поступово відпускати безготівковий курс гривні. «Мінфін» розбирав зміни валютних правил та їх фактичний вплив на міжбанк та курс. А ще ми зібрали прогнози від банківських казначеїв.

Зеленський підписав закон про відновлення е-декларування

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9534, який передбачає відновлення електронного декларування.

Мінфін на аукціоні продав облігації на майже 21 мільярд

Міністерство фінансів 10 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 20,99 млрд грн (в еквіваленті), що на 9,09 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 11,9 млрд грн.

Що з ринком комерційної нерухомості в Україні. На чому можливо заробити (відео)

Олексій Козирев говорить з Володимиром Копотем, юристом, СЕО Monitor.Estate про таке: на якій нерухомості зараз можна заробити в Україні, що з ринком нерухомості, комерційна нерухомість та що з цінами на нерухомість в Україні.

Нова нафта: як заробити на інвестиціях у літій

Технологічна революція поступово змінює структуру попиту на ресурси: потреба у нафті й газі поволі відходить на другий план, а на першому плані з'являються літій, кобальт, нікель та інші метали, які використовуються у гаджетах, електромобілях, сонячних батареях та іншій техніці. Як інвестувати в літій, і скільки на цьому можна заробити, розповість «Мінфін».