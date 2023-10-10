Олексій Козирев говорить з Володимиром Копотем, юристом, СЕО Monitor.Estate про таке: на якій нерухомості зараз можна заробити в Україні, що з ринком нерухомості, комерційна нерухомість та що з цінами на нерухомість в Україні.
Що з ринком комерційної нерухомості в Україні. На чому можливо заробити (відео)
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Население Украины от 52 млн осталось менее 30, а через 30 лет будет 10−15 млн, банально в прошлом году родилось 200 тыс детей * 73 года средняя жизнь = 14 млн, минус 25% эмиграция — токсичность страны поможет даже больше сделать, а так как процесс падения рождаемости ежегодный то через год родиться менее 200, и так далее. Банальная математика — через 30 лет. От 10 до 15 млн, 10 это при средних условиях. 15 это если у нас все схватятся за ум и вдруг осознают что много делали не так, закончат мовные срачи, создадут положительную спираль в экономике …
вот от 52 до 10−15 — вся недвижка освободиться, от окраин постепенно до центров. Сначала будет вымирать мелкое, и типа люди будут расселяться от советских норм 6 кв м на лицо. А потом процесс станет обвальным. Заброшки.