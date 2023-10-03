Головне за вівторок: Заробіток на ОВДП у 2024 році, 50 млрд євро для України та збільшення доплат військовим

«Мінфін» з'ясував плани уряду щодо нарощування запозичень та проаналізував держборг.

Європарламент схвалив перегляд бюджету ЄС з €50 млрд для України

Європарламент схвалив перегляд бюджету Європейського Союзу на 2021−2027 роки. В ньому йдеться про утворення Українського фонду у 50 мільярдів євро.

Агресивний портфель «Мінфіну»: впали разом із ринком і заробили на новій акції

За три місяці, що минули з початку формування нашого агресивного портфелю, до нього додано 5 акцій компаній з різних галузей: аерокосмічна та оборонна, програмне забезпечення ШІ, блокчейн, сонячна енергетика. Із запланованих $1 000 інвестовано $220,9, тож докуповуємо акції далі, які — читайте у свіжому огляді.

Україна виключила OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни

НАЗК України, яка прагне розблокувати 500 млн євро з військового фонду ЄС, виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.

В Україні військовим збільшили доплати. Хто буде отримувати по 100 тисяч гривень

Міністерство оборони України збільшує перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Ситуація міжбанку. Що відбувається з курсом долара

Після переходу з 3 жовтня на керований гнучкий обмінний курс обсяг торгів на міжбанку зріс у 92 рази, порівняно з вчора.