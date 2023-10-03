Агресивний портфель «Мінфіну»: впали разом із ринком і заробили на новій акції

За три місяці, що минули з початку формування нашого агресивного портфелю, до нього додано 5 акцій компаній з різних галузей: аерокосмічна та оборонна, програмне забезпечення ШІ, блокчейн, сонячна енергетика. Із запланованих $1 000 інвестовано $220,9, тож докуповуємо акції далі, які — читайте у свіжому огляді.

Портфель інвестора — це своєрідний космос, в якому різні активи об'єднуються в пошуках оптимального співвідношення прибутковості та стійкості. В агресивному портфелі ми робимо акцент на прибутковість. Цього разу дослідимо можливості розширення портфелю, додавши до нього акції сектору телекомунікацій.

Пояснимо, чому телекомунікаційний сектор може стати цікавою інвестиційною можливістю у сучасному інвестиційному ландшафті.

Ринок телекомунікацій

Згідно зі звітом Grand View Research, обсяг світового ринку телекомунікаційних послуг у 2022 році оцінювався в $1,806 трлн. Очікується, що з 2023 до 2030 року він зростатиме на 6,2% у середньому за рік.

Зростання витрат на розгортання інфраструктури 5G через зміну схильності споживачів до технологій нового покоління та використання смартфонів є одним із ключових факторів, що рухають цю галузь. Зростаюча кількість абонентів мобільного зв’язку, різке збільшення попиту на високошвидкісне підключення і додаткові послуги також стимулюють зростання ринку.

Глобальна комунікаційна мережа, безсумнівно, була однією з визначних областей для постійного технологічного прогресу протягом останніх кількох десятиліть.

Динаміка розвитку ринку телекомунікацій 2020−2030 рр.

Джерело: Grand View Research

Найбільшу частку ринку займають сервіси мобільних даних. У майбутньому найбільше зростання прогнозується саме цього типу телекомунікаційного сервісу.

У 2022 році споживчий/житловий сегмент приніс найбільшу частку доходу (понад 59%) і, за прогнозами, він збереже лідерство до 2030 року. Значне зростання пояснюється поширенням використання смартфонів у світі. У 2020 році у світі було зареєстровано понад 8 мільярдів абонентів мобільного зв’язку, з яких понад 60% користувалися саме смартфонами.

Приватні оператори зв’язку мають більшу базу абонентів, порівнюючи з державними компаніями. Крім того, зростаючий попит на додатки OTT (послуга потокового мультимедіа, пропонується безпосередньо глядачам через Інтернет, оминаючи платформи кабельного, ефірного та супутникового телебачення) спонукає користувачів підписатися на пропозиції бездротового Інтернету, тим самим суттєво сприяючи розгортанню комунікаційних мереж на ширшому рівні.

Розподіл глобального ринку телекомунікаційних сервісів за типом споживачів

Джерело: Grand View Research

Із розгортанням високошвидкісних мереж нового покоління зростає попит на телекомунікаційні послуги в бізнес-додатках. Компанії встановлюють мережі малого стільникового зв’язку 5G і приватні мережі LTE для доступу до швидшої смуги пропускання даних, щоб уникнути затримок у своїй мережі.

Розширена пропускна здатність підключення допоможе компаніям задовольнити вимоги своїх клієнтів із мінімальним часом очікування та підвищить рівень сервісу. Крім того, ключові області застосування в бізнесі включають послуги VoIP, фіксовану та мобільну передачу даних, уніфікований зв’язок та інші послуги.

Щоб обробляти швидко зростаючу частину наборів даних клієнтів, знадобиться уніфіковане та швидке мережеве підключення між компаніями у всьому світі. Це, зі свого боку, за прогнозами, сприятиме зростанню сегмента найближчі 7 років.

Ключові компанії ринку телекомунікацій

Зараз ключові гравці ринку телекомунікацій стратегічно зосереджені на злиттях і поглинаннях, щоб розширити свою географічну присутність і загальний портфель продуктів.

Наприклад, у квітні 2020 року T-Mobile US, Inc. придбала американську телекомунікаційну компанію Sprint Corporation. Стратегічне злиття було спрямоване на створення надійної мережевої інфраструктури 5G у США та захоплення ринку як у сільській, так і міській місцевості. У результаті злиття, планується інвестувати близько $40 млрд у бізнес, мережу та інші продукти протягом наступних трьох років.

Крім того, ключові компанії ринку вкладають значні кошти в придбання необхідного спектру обладнання для надання послуг нового покоління. У лютому 2021 року AT&T Inc. та Verizon Communications разом витратили близько $70 млрд на обладнання 5G, щоб забезпечити своїм клієнтам покращене підключення до мережі.

Крім того, декілька інших телекомунікаційних операторів, таких як China Mobile Ltd., KT Corporation, BT Group plc (EE) та Vodafone Group plc, інвестують значні кошти в придбання спектру міліметрових хвиль (mmWave) для забезпечення з'єднання з розширеною пропускною здатністю для бізнесових та споживчих програм.

Серед ключових компаній світового ринку телекомунікаційних послуг можна виділити:

AT&T Inc.,

Verizon Communications Inc.,

Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT),

China Mobile Ltd.,

Deutsche Telekom AG,

SoftBank Group Corp.,

China Telecom Corp Ltd.,

Telefonica SA,

Vodafone Group,

Корпорація КТ,

Bharati Airtel Limited,

Reliance Jio Infocomm Limited,

Корпорація KDDI,

Orange SA,

BT Group plc,

Корпорація Comcast.

Як проводили кастинг компаній

Всього в галузі телекомунікаційних послуг працює біля 60 публічних компаній. Традиційно, частина з них була відсіяна, бо вартість їхніх акцій перевищує виділений бюджет на покупку однієї компанії ($50). Далі було необхідно шукати компроміс між ризиком та доходом.

Насамперед, ми обирали компанії, які недооцінені та мають значний потенціал зростання. З 54 компаній, акції яких нам доступні за ціною, ми залишили половину — 27, відсортувавши їх за відсотком недооцінки щодо цільової вартості акцій.

Акції телекомунікаційних компаній

Далі вже проводили детальніший аналіз та шукали актив, що відповідатиме нашим вимогам.

KORE Group Holdings, Inc. (KORE) була відкинута, бо компанії понад 20 років, а вона все ще збиткова. Попри поважний вік, капіталізація компанії відносно мала ($49,9 млн).

Charge Enterprises, Inc. (СRGE) — не зовсім телекомунікаційна компанія. Її основний заробіток — це зарядні станції для електромобілів. Крім того, фінансові показники діяльності компанії є незадовільними. Через ці причини вона не потрапила до нашого портфелю.

Sify Technologies Limited (SIFY) — цікава індійська телекомунікаційна компанія.

Попри високу цільову вартість акцій, показники господарської діяльності компанії пішли на спад. Навряд чи ціль буде досягнута на горизонті одного року.

За подібними показниками було відсіяно ще з два десятки компаній. Деякі ми не розглядали, зважаючи на ризики географічного розташування та локації ведення бізнесу.

Також виявилося, що більшість цих компаній не мають прибутку: з 27, представлених у таблиці, тільки 10 заробляють. Тож зробити вибір стало ще простіше — ми обрали компанії з найнижчим мультиплікатором P/E. Але і тут виникли перешкоди.

Хоча в нашому списку тільки недооцінені компанії, і це підтверджували наші розрахунки, їхній бізнес пішов на спад. Можливо, це наслідки відновлення після пандемії, коли телекомунікаційні компанії були «на коні». Зняття обмежень зменшило попит на телекомунікаційні послуги.

Зрештою, з усього списку ми обрали знайому багатьом Vodafone Group Public Limited Company (VOD).

Розглянемо її детальніше.

Vodafone Group Public Limited Company (VOD)

Компанія зареєстрована у 1984 році і розташована в Ньюбері, Великобританія.

Vodafone Group Public Limited Company надає телекомунікаційні послуги в Європі та за кордоном. Вона пропонує такі послуги:

мобільне підключення;

наскрізні послуги передавання розмови та даних;

обмін повідомленнями;

керування пристроями;

BYOx та управління телекомунікаціями;

професійні та консалтингові послуги;

широкосмуговий зв’язок;

керовані WAN, LAN, Ethernet;

фінансові послуги;

ділові та комерційні послуги.

Компанія також надає споживачам пропозиції щодо інтернету речей (IoT) та продукти безпеки та страхування, мобільні послуги, послуги з логістики, управління автопарком та інтелектуального вимірювання, WiFi, цифрові послуги, включаючи розробку мобільних додатків, периферійні обчислення з декількома доступами, аналітику працівників, помічника ШІ, візуальний огляд та змішану реальність, а також платформу Vodafone Analytics.

Ще є традиційні ІТ-послуги хостингу, включаючи керований хостинг, безпеку, інфраструктуру хостингу та гнучкі обчислення. Крім того, VOD пропонує інтегровані послуги бізнес-зв'язку, а також послуги конвергенції фіксованого мобільного зв'язку. Є у добірці компанії M-Pesa — африканська мобільна грошова платформа для здійснення платежів і надання фінансових послуг.

Окремо можна виділити багатохмарну платформу Vodafone Business та рішення для покращення продуктивності, а також керування цифровими хмарними телевізійними платформами.

Вона обслуговує клієнтів приватного та державного секторів у сфері виробництва, роздрібної торгівлі, автомобілебудування, банківських фінансів, охорони здоров’я, розумних міст і громадськості, сільського господарства, транспорту та логістики, а також енергетики та управління комунальними послугами.

Vodafone пропонує свої продукти та послуги через цифрові та фізичні канали. Має стратегічне партнерство з Open Fiber.

Оцінка компанії Vodafone

Капіталізація компанії складає $27,1 млрд, прибуток $12,37 млрд, продажі — $47,54 млрд. Vodafone платить солідні дивіденди — 9,9%. Загалом, більшість показників діяльності на високому рівні.

Згідно оцінки Yahoo Finance, цільова вартість акцій Vodafone $13,93 (річний прогноз), що на 39% вище від поточної ціни.

У Zacks всього один аналітик надав свій прогноз стосовно акцій VOD, і його оцінка — $14,1, що вище на 41,28%, порівнюючи з ціною закриття останньої торгової сесії.

Прогноз вартості акцій Vodafone від аналітика Zacks

Джерело: zacks.com

Finviz дає суттєво вищу оцінку VOD — $19,94, що на 99,2% вище за поточну ціну.

Оскільки прогнози суттєво відрізняються, ми провели власний розрахунок, який виявився близьким до прогнозу Finviz, — $18,22 (очікуване зростання вартості на 82%).

Розрахунок справедливої вартості акцій компанії Vodafone

Джерело: Мінфін

Технічно акції компанії знайшли підтримку в області $9 і сформували подвійне дно. Поява даної фігури розвороту дозволяє прогнозувати зростання вартості VOD до $11,3. Це замало, і не відповідає нашим критеріям дохідності, але цей рух може покласти початок довготривалому відновленню.

Зміна вартості акцій компанії Vodafone

Джерело: Tradingview

Як виглядає наш портфель

Ми купили 3 акції компанії Vodafone Group Public Limited Company (VOD) за ціною $9,5 за штуку (29.09.2023). Витрачено $28,5, що майже наполовину менше, ніж заплановано на одну компанію.

Такий крок зумовлений загальною ситуацією на ринку акцій: після останнього засідання ФРС ризик рецесії суттєво зріс, можливе падіння ключових індексів приблизно на 30% від поточних рівнів. Зрозуміло, що і більшість акцій також знизяться у вартості. Ми залишили кеш, щоб усереднити покупку, на випадок, якщо цей прогноз справдиться.

Ключовим аутсайдером нашого портфелю є Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE), яка втратила 56,5%. Ми вирішили усереднити покупку, оскільки в нас залишався незначний запас коштів для купівлі цієї компанії. Купили 6 акцій за ціною $1,65.

Додатково інвестовано $9,9. Разом, на SPCE ми витратили $51,3 (перевищили стелю витрат на одну компанію на $1,3).

Aurora Innovation Inc (AUR) показує доволі швидке падіння ціни, яке ми не виключали. Вартість акцій компанії наближається до нашого лімітного ордеру на покупку за ціною $2,2 (купівля 10 акцій).

Бичачий технічний сигнал за Mobileye Global Inc. (MBLY) дав свої результати, акція зросла на 13,5% — до $41,55. Активу вдалося пробити рівень супротиву низхідного тренду, тож очікуємо на подальше зростання. Наш рівень фіксації прибутку на позначці у $51,2.

Денний графік зміни вартості Mobileye Global Inc. (MBLY)

Джерело: Tradingview

Загалом, вартість нашого агресивного портфелю зменшилася на 19,6%, нереалізовані втрати у фіаті — $50,23.

Стан агресивного портфелю на 02.10.2023

Дещо змінилося розташування ордерів для фіксації прибутку, оскільки деякі позиції було усереднено:

SPCE — $4,55,

RUN — $23,1,

BKCH — $40,6,

MBLY — $51,2,

AUR — $4,48,

VOD — $13,9.

При досягненні вищевказаних цінових рівнів всі акції відповідних компаній будуть продані.