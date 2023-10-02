Прогноз щодо долара та євро на тиждень: яка небезпека існує для гривні і що буде з курсом
Головне за понеділок: Скасування фіксованого курсу, зростання біткоїна та прогноз щодо долара та євро
Початок жовтня на валютному ринку України буде цікавим. На нього впливатимуть як міжнародні, так і внутрішні чинники. Докладніше про це — у свіжому валютному огляді «Мінфіну».
НБУ впроваджує керований гнучкий курс
З огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.
В НБУ пояснили, що зміниться для населення з впровадженням гнучкого обмінного курсу
НБУ перейшов до керованої гнучкості обмінного курсу. Цей режим відрізняється від того, що діяв до 24 лютого 2022 року.
Ціна біткоїна подолала рівень $28 тисяч
2 жовтня котирування першої криптовалюти перевищили $28 000. За останню добу актив додав 3,5%.
S&P 500 вперше за рік закрив квартал у «мінус»: як енергетики обійшли ШІ та фінансистів
«Найтемніша ніч перед світанком» — ця закономірність працює і для ринку акцій. Після того, як минулого тижня інвестори пережили один із найгірших тижнів, заключні дні вересня дали надію, що найгірше вже позаду. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S.
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