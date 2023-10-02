Головне за понеділок: Скасування фіксованого курсу, зростання біткоїна та прогноз щодо долара та євро

З огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

В НБУ пояснили, що зміниться для населення з впровадженням гнучкого обмінного курсу

НБУ перейшов до керованої гнучкості обмінного курсу. Цей режим відрізняється від того, що діяв до 24 лютого 2022 року.

Ціна біткоїна подолала рівень $28 тисяч