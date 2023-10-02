Ціна біткоїну подолала рівень $28 тисяч

2 жовтня котирування першої криптовалюти перевищили $28 000. За останню добу актив додав 3,5%, згідно з CoinGecko .

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За даними «Мінфіну», станом на 15:50 вартість біткоїна становить 28,209 за монету.

Біткоїн закрив вересень позитивно, незважаючи на загальну негативну тенденцію, курс виріс на 3,9%.

Слідом за флагманом у «зелену зону» перейшли активи з топ-10 із капіталізації. Найбільш помітне зростання демонструє Solana (SOL) — 14% за останню добу.