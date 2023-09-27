Головне за середу: Дохідність вкладів, індекс долара та вихід Binance з рф

Після зниження облікової ставки НБУ великі банки поки що не поспішають знижувати відсотки за депозитами, але й підвищень не так багато. Що говорять банкіри про майбутнє гривневих та валютних депозитів, та скільки платять зараз за вкладами приватних клієнтів фінустанови з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

В НБУ нагадали: З 1 жовтня в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети

З 1 жовтня в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети. Про це повідомили у Національному банку України.

Михайло Пацан: У майбутньому у ШІ виникне запитання, чи потрібна людина в його моделі світу

З кожним днем технології штучного інтелекту вдосконалюються та розширюють перелік галузей і напрямків свого застосування. Про те, чим це загрожує людству, з якими професіями ми можемо попрощатися, а на які попит, навпаки, зростатиме, «Мінфін» поспілкувався з засновником Learn to Earn Global — єдиного в Україні онлайн-університету, що має власний факультет Штучного інтелекту, — Михайлом Пацаном.

Індекс долара до основних світових валют піднявся до максимуму за 10 місяців

Обвал на ринку американських державних облігацій та побоювання з приводу можливого призупинення роботи урядових структур США підвищили попит на долар.

Binance оголосила про вихід з рф

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе оголосила про вихід з росії. Криптобіржа продає весь свій російський бізнес компанії CommEX. Повний процес переведення користувачів на нову платформу займе до одного року. У Binance наголосили, що всі активи існуючих російських клієнтів надійно захищені.