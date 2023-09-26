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26 вересня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Де отримати перекази Western Union та MoneyGram та реформи для отримання допомоги

Де отримати перекази Western Union та MoneyGram після відключення УФГ: повний список

Нацбанк скасував реєстрацію одного з давніх партнерів американських систем переказів, Western Union та MoneyGram, у нашій країні — Української фінансової групи (УФГ). Її банки-партнери, які не мали прямих договорів з іноземцями, відразу припинили виплату відповідних грошових переказів, а людям довелося підшукувати нові точки для отримання грошей. «Мінфін» розбирався, як змінилася ситуація на ринку грошових переказів.

Лист від США з переліком реформ. Що Україна повинна виконати для отримання допомоги

Заступник радника Білого дому Майк Пайл направив лист до Координаційної платформи донорів, Офісу президента (ОП) та Кабміну з переліком реформ, які має виконати Україна для отримання військової допомоги.

Свіжа «карткова» статистика НБУ: навіщо насправді українцям потрібен пластик

Українці вважають за краще оплачувати покупки картками, кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах продовжує збільшуватися, попри війну. Про це свідчить новий звіт НБУ щодо результатів роботи вітчизняного карткового ринку за другий квартал. «Мінфін» розбирався, що ще ховається за оптимістичними цифрами регулятора.

Індія зростає найшвидше серед великих економік: що ховається за цифрами

За офіційними даними, економіка Індії розвивається найшвидше серед усіх великих країн. Водночас за оцінками запрошеного професора міжнародної економічної політики у Прінстонському університеті Ашока Моді, ці показники, значною мірою, створені завдяки маніпуляції цифрами.

Вже восени ставки за автокредитами впадуть до 12% річних: що купують в кредит

Найближчі півтора місяця середні ставки за автокредитами можуть знизитися на 2−3 в.п., і орієнтовно складатимуть близько 12% річних. Що впливає на ринок та які авто українці найчастіше беруть в кредит, «Мінфіну» розповів керівник напрямку автокредитування Глобус Банку Сергій Кіпоренко.

Джерело: Мінфін
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