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19 вересня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Іноземні фіскали збирають дані про українців та ситуація на валютному ринку

Іноземні фіскали вже збирають дані про українців: ДПС розповіла, як їх використовує

З наступного року наша податкова почне отримувати інформацію про закордонні фінансові операції українців та передавати аналогічні дані своїм закордонним колегам. Збір такої інформації вже розпочато, що викликало багато запитань у наших читачів, багато з яких перебувають за кордоном, а ще більше — хто має там родичів чи знайомих. Тому «Мінфін» поставив усі важливі питання Державній податковій службі та попросив юристів прокоментувати її відповіді.

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Рада з фінансової стабільності оцінила ситуацію на валютному ринку

Рівень системних ризиків фінансового сектору України знизився порівняно з найвищими рівнями першого півріччя 2022 року. Про це йдеться в восьмому звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності за період із серпня 2022 року до липня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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