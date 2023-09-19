Головне за вівторок: Іноземні фіскали збирають дані про українців та ситуація на валютному ринку

З наступного року наша податкова почне отримувати інформацію про закордонні фінансові операції українців та передавати аналогічні дані своїм закордонним колегам. Збір такої інформації вже розпочато, що викликало багато запитань у наших читачів, багато з яких перебувають за кордоном, а ще більше — хто має там родичів чи знайомих. Тому «Мінфін» поставив усі важливі питання Державній податковій службі та попросив юристів прокоментувати її відповіді.

Кабмін запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна

Український уряд пропонує країнам-сусідам компромісний сценарій щодо експорту зерна.

«Мінфін» вирішив заробити на пластівцях з американських кінофільмів: чому вибрали саме їх

Тренд на швидке харчування шириться світом. Все більше людей споживають перекуси і менше часу витрачають на готування. Які перспективи у компаній, які задовольняють цю потребу людства, і на кого з них варто звернути увагу, розбирався «Мінфін».

Шахрайство при експорті. Як іноземці дурять українські компанії (відео)

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про те як розвивати свої експортні продажі. Які шахрайські схеми існують і як не потрапити на них.

Рада з фінансової стабільності оцінила ситуацію на валютному ринку

Рівень системних ризиків фінансового сектору України знизився порівняно з найвищими рівнями першого півріччя 2022 року. Про це йдеться в восьмому звіті про діяльність Ради з фінансової стабільності за період із серпня 2022 року до липня 2023 року.