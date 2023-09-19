Кабмін запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна

Український уряд пропонує країнам-сусідам компромісний сценарій щодо експорту зерна. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Компроміс щодо експорту зерна

«Наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України», — написав він.

За словами Шмигаля, запропонований механізм контролю допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС.

«Зокрема, плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки», — повідомив він.

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У противному разі Україна продовжить позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

Також Україна починає антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року.

«Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн», — наголосив Шмигаль.

«Росія щодня атакує наші порти, нищить інфраструктуру, елеватори, атакує аграрні підприємства, мінує поля. Подальше блокування нашого аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях. Таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу», — додав він.

Передісторія

18 вересня Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).

15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Водночас у повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна. Україна має подати відповідний план дій не пізніше 18 вересня.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.