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18 вересня 2023, 12:42 Читать на русском

Україна подасть позов до СОТ проти Польщі, Угорщини та Словаччини через зернове ембарго

Україна планує подати позов до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Угорщини та Словаччини через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка в інтервʼю Politico.

Україна планує подати позов до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Угорщини та Словаччини через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

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Що відомо

«Важливо довести, що ці дії є юридично неправомірними. І тому завтра ми почнемо судовий розгляд», — заявив Качка в неділю,17 вересня, ввечері, додавши, що Київ готується вжити заходів у відповідь проти польського експорту фруктів та овочів.

Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що запровадять власні заборони на українське зерно після рішення Єврокомісії зняти обмеження. «На наш погляд, ці заходи Угорщини та Польщі є заявою про тотальну недовіру до Єврокомісії», — заявив Качка.

Читайте: Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна. Польща, Угорщина та Словаччина з цим незгодні

За його словами, відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини була не просто внутрішньою справою ЄС, а викликала те, що він назвав «найбільшою системною проблемою» — чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти тому, що Брюссель говорить від імені ЄС.

«Протягом багатьох років саме Європейська комісія є посередником у торговельних переговорах та інститутом торгової політики для всього ЄС. І ми звикли працювати на цій основі, — сказав Качка. — Системний підхід Будапешта та Варшави щодо ігнорування позиції інституцій ЄС у торговельній політиці, я думаю, буде проблемою для ЄС загалом, бо там немає єдності».

У той час, як Словаччина просто продовжила попередню заборону ЄС на чотири види зерна, Польща на вихідних запровадила додаткові заборони на українське борошно та корми. Угорщина, за словами Качки, йде ще далі і забороняє ще 25 продуктів, які раніше не обговорювалися, включаючи мʼясо.

Передісторія

Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Польща та Угорщина заявили, що продовжать заборону на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати обмеження з 15 вересня. До них приєдналася і Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до кінця року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Rubi0
Rubi0
18 вересня 2023, 13:07
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Там уже польский министр сельского хозяйства Роберт Телус грозится заблокировать нам вступление в ЕС — «Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в Евросоюз. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. Очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины»
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0
YevgenMuza
YevgenMuza
18 вересня 2023, 13:28
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А как будто мы уже были одной ногой в ЕС)
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