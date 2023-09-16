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16 вересня 2023, 10:29 Читать на русском

Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна. Польща, Угорщина та Словаччина з цим незгодні

Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Єврокомісія вирішила не подовжувати заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Однак Україні необхідно дотримуватись певних правил.

«Україна з 16 вересня має запровадити заходи з контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів. Україна представить платформі план дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок 18 вересня», — заявили в Єврокомісії.

Єврокомісія та Україна будуть відстежувати ситуацію навколо експорту зерна. При цьому в ЄК зауважили, що не будуть запроваджувати обмеження доти, доки «повною мірою діятимуть заходи, вжиті Україною».

«Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень, поки дієві заходи з боку України діють і повністю працюють», — додали у Єврокомісії.

Польща, Угорщина та Словаччина вирішили й далі блокувати імпорт українського зерна

Польща та Угорщина продовжать заборону на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати обмеження з 15 вересня. До них приєдналася і Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до кінця року.

«Угорщина збирається закрити свої кордони для 24 українських товарів», — заявив у Facebook міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

За його словами, цей крок спрямований на захист інтересів угорських фермерів. Він зазначив, що заборона включає зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед, певне м’ясо та яйця.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив, що Варшава з 16 вересня запроваджує ембарго на українське зерно, повідомляє РАР.

Читайте також: Україна офіційно попередила Польщу про намір судитися через зернове ембарго

Портал Dennik N з посиланням на заяву уряду Словаччини повідомляє, що країна до кінця року заборонить імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.

Нагадаємо

Євросоюз запровадив заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини 2 травня. Після чого 5 червня заборона була продовжена.

«Мінфін» писав, що Угорщина планує розширити ембарго на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
kadaad1988
kadaad1988
16 вересня 2023, 11:29
#
Вот это правильная политика правительст, защищают своих производителей, а наши «правители» всегда защищают интересы зарубежных…
+
+15
Rubi0
Rubi0
16 вересня 2023, 11:38
#
Зато нашим правителям в конгрессе США дают выступать) хотя Борьке-алкашу тоже давали выступать
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 вересня 2023, 13:01
#
В принципі, так. Але тоді треба було не вступати в ЄС та СОТ… не ратифікувати угоди про вільну торгівлю. Бо якщо так, то цей танець для двох… поляки програють, якшо Україна закриє прикордонну торгівлю. Але не біда, вибори пройдуть і все минеться.
+
0
Ranet
Ranet
16 вересня 2023, 12:19
#
Румыны тоже запретят. Решили поиграть в евреев.
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