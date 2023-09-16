Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна. Польща, Угорщина та Словаччина з цим незгодні

Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

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Єврокомісія вирішила не подовжувати заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Однак Україні необхідно дотримуватись певних правил.

«Україна з 16 вересня має запровадити заходи з контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів. Україна представить платформі план дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок 18 вересня», — заявили в Єврокомісії.

Єврокомісія та Україна будуть відстежувати ситуацію навколо експорту зерна. При цьому в ЄК зауважили, що не будуть запроваджувати обмеження доти, доки «повною мірою діятимуть заходи, вжиті Україною».

«Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень, поки дієві заходи з боку України діють і повністю працюють», — додали у Єврокомісії.

Польща, Угорщина та Словаччина вирішили й далі блокувати імпорт українського зерна

Польща та Угорщина продовжать заборону на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати обмеження з 15 вересня. До них приєдналася і Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до кінця року.

«Угорщина збирається закрити свої кордони для 24 українських товарів», — заявив у Facebook міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

За його словами, цей крок спрямований на захист інтересів угорських фермерів. Він зазначив, що заборона включає зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед, певне м’ясо та яйця.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив, що Варшава з 16 вересня запроваджує ембарго на українське зерно, повідомляє РАР.

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Портал Dennik N з посиланням на заяву уряду Словаччини повідомляє, що країна до кінця року заборонить імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.

Нагадаємо

Євросоюз запровадив заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини 2 травня. Після чого 5 червня заборона була продовжена.

«Мінфін» писав, що Угорщина планує розширити ембарго на імпорт української агропродукції після 15 вересня.