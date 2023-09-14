Головне за четвер: Зниження облікової ставки та чи варто купувати ВВП-варанти Яресько

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних із 15 вересня.

Повернення до плаваючого курсу: НБУ обіцяє стримати валютні коливання

Нацбанк у випадку ухвалення рішення про повернення до політики гнучкого курсоутворення своїми валютними інтервенціями компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в одну, так і в іншу сторону.

ВВП-варанти Яресько дорожчають: чи варто їх купувати приватному інвестору

Вартість державних варантів України на міжнародному ринку досягла майже половини від номіналу, хоча минулого року вони оцінювались в десяту частину. Це означає, що інвестори сподіваються отримати виплати за цими паперами. Але їх обслуговування може обійтися для України у десятки мільярдів доларів. Як купити варанти приватним інвесторам та чи варто це робити, розбирався «Мінфін».

Банкам обмежили можливості вкладатися у депсертфиікати. НБУ знизив ставки

Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Водночас ставка за депозитними сертифікатами овернайт знижена на 2 в. п. до 16%, а за кредитами рефінансування — на 2 в. п. до 22%.