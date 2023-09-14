Перспективи криптовалют та як змінить ринок акцій штучний інтелект (відео)

В цьому відео Олексій Козирев поговорив з Тарасом Гуком — адвокатом, роздрібним інвестором та ютубером про перспективи криптовалют, вплив штучного інтелекту і наскільки він може працювати з ринками, ринок акцій та ШІ та багато іншого. Приємного перегляду!