В цьому відео Олексій Козирев поговорив з Тарасом Гуком — адвокатом, роздрібним інвестором та ютубером про перспективи криптовалют, вплив штучного інтелекту і наскільки він може працювати з ринками, ринок акцій та ШІ та багато іншого. Приємного перегляду!
Перспективи криптовалют та як змінить ринок акцій штучний інтелект (відео)
- Перспективи криптовалют
- Регуляція криптовалюти
- Скільки потрібно вкладати в крипту
- Як штучний інтелект змінить ринок акцій
- Чи витіснить штучний інтелект людину
- Ринок акцій і штучний інтелект.
Джерело: Мінфін
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