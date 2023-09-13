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13 вересня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за середу: Які банки платять найвищі відсотки, закон про «інвестнянь» та ціни на столичну нерухомість

Депозити у великих банках: хто платить найвищі відсотки та звідки тікають вкладники

Активний перегляд депозитних ставок посилив міграцію вкладників із одних фінустанов до інших. Хто з великих банків зміг збільшити кількість приватних клієнтів, як фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн за останні два тижні відкоригували свої депозитні пропозиції та яку дохідність можуть запропонувати зараз, — у свіжому огляді «Мінфіну».

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Джерело: Мінфін
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