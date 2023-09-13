Головне за середу: Які банки платять найвищі відсотки, закон про «інвестнянь» та ціни на столичну нерухомість

Єврокомісія запропонує подовжити тимчасовий захист українських біженців на території Європейського Союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Закон про інвестиційні няні — підписано. Що передбачає документ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про інвестиційні няні та розширення його дії.

Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів: список

Кабмін ввів заборону на надсилання деяких предметів поштою. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть.

Ціни на столичну нерухомість цієї осені: скільки коштує купити і орендувати за районами

Осінь та весна — традиційно найкращі періоди для ринку нерухомості. У цей час суттєво зростав попит і ціни. Чи зберігся цей тренд під час війни, де у Києві найдорожчі і найдешевші «квадрати», та як визначити справедливу вартість для житла, дізнавався «Мінфін».