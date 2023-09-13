Депозити у великих банках: хто платить найвищі відсотки та звідки тікають вкладники
Головне за середу: Які банки платять найвищі відсотки, закон про «інвестнянь» та ціни на столичну нерухомість
Активний перегляд депозитних ставок посилив міграцію вкладників із одних фінустанов до інших. Хто з великих банків зміг збільшити кількість приватних клієнтів, як фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн за останні два тижні відкоригували свої депозитні пропозиції та яку дохідність можуть запропонувати зараз, — у свіжому огляді «Мінфіну».
У ЄС анонсували продовження тимчасового захисту для українців
Єврокомісія запропонує подовжити тимчасовий захист українських біженців на території Європейського Союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Закон про інвестиційні няні — підписано. Що передбачає документ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про інвестиційні няні та розширення його дії.
Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів: список
Кабмін ввів заборону на надсилання деяких предметів поштою. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть.
Ціни на столичну нерухомість цієї осені: скільки коштує купити і орендувати за районами
Осінь та весна — традиційно найкращі періоди для ринку нерухомості. У цей час суттєво зростав попит і ціни. Чи зберігся цей тренд під час війни, де у Києві найдорожчі і найдешевші «квадрати», та як визначити справедливу вартість для житла, дізнавався «Мінфін».
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