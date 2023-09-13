У ЄС анонсували продовження тимчасового захисту для українців

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 вересня 2023, 15:54 Читать на русском

У ЄС анонсували продовження тимчасового захисту для українців

Єврокомісія запропонує подовжити тимчасовий захист українських біженців на території Європейського Союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише «Радіо Свобода».

Єврокомісія запропонує подовжити тимчасовий захист українських біженців на території Європейського Союзу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вона зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ притулок у ЄС знайшли 4 млн українців.

«Ми забезпечили їм доступ до житла, медичного обслуговування, ринку праці та багато іншого. Це була Європа, яка відповіла на поклик історії», — висловилася фон дер Ляйєн.

При цьому президентка Єврокомісії запевнила, що підтримка України триватиме.

«Лише цього року ми надали 12 млрд на виплату заробітної плати та пенсій, щоб підтримувати роботу лікарняних шкіл та інших служб. І через нашу пропозицію активів ми нарощуємо виробництво боєприпасів, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби України», — додала єврочиновниця.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+36
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 вересня 2023, 16:19
#
Как раз после угроз всяких арахамий вернуть за месяц всех уклонистов ЕС быстренько подсуетилась и продлевает пребывание беженцам. То есть выдавать украинцев по хотелкам арахамий никто не будет
+
0
Илья Лимпа
Илья Лимпа
13 вересня 2023, 16:58
#
Та це зрозуміло , вже Німеччина , Австрія , Угорщина і ще якась країна вже відмовилися видавати українців
+
0
Lolik1837
Lolik1837
13 вересня 2023, 18:38
#
«ЕС быстренько подсуетилась и продлевает пребывание беженцам. То есть выдавать украинцев по хотелкам арахамий никто не будет»

Оказывается по законам ЕС правонарушения связанные с военными уклонениями от службы , дезертирством и т. п. не подлежат экстрадиции .

Так , что «всякие там арахамии» откровенно врали о возможных экстрадициях. У них даже теоретически такой возможности нет .
Разве, что какие то особо перепуганные испугаются и вернутся .

Но угроза привлечь в булущем уклонистов , сбежавших из страны, может сыграть злую шутку- сотни тысяч украинцев не вернутся на Родину . А может и миллионы не вернутся. Ведь с ними останутся их жены и дети . А это явно не на пользу стране
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами