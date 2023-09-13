Єврокомісія запропонує подовжити тимчасовий захист українських біженців на території Європейського Союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише «Радіо Свобода».
У ЄС анонсували продовження тимчасового захисту для українців
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Вона зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ притулок у ЄС знайшли 4 млн українців.
«Ми забезпечили їм доступ до житла, медичного обслуговування, ринку праці та багато іншого. Це була Європа, яка відповіла на поклик історії», — висловилася фон дер Ляйєн.
При цьому президентка Єврокомісії запевнила, що підтримка України триватиме.
«Лише цього року ми надали 12 млрд на виплату заробітної плати та пенсій, щоб підтримувати роботу лікарняних шкіл та інших служб. І через нашу пропозицію активів ми нарощуємо виробництво боєприпасів, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби України», — додала єврочиновниця.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 3
Оказывается по законам ЕС правонарушения связанные с военными уклонениями от службы , дезертирством и т. п. не подлежат экстрадиции .
Так , что «всякие там арахамии» откровенно врали о возможных экстрадициях. У них даже теоретически такой возможности нет .
Разве, что какие то особо перепуганные испугаются и вернутся .
Но угроза привлечь в булущем уклонистов , сбежавших из страны, может сыграть злую шутку- сотни тысяч украинцев не вернутся на Родину . А может и миллионы не вернутся. Ведь с ними останутся их жены и дети . А это явно не на пользу стране