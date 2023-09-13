У ЄС анонсували продовження тимчасового захисту для українців

Єврокомісія запропонує подовжити тимчасовий захист українських біженців на території Європейського Союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише «Радіо Свобода».

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Вона зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ притулок у ЄС знайшли 4 млн українців.

«Ми забезпечили їм доступ до житла, медичного обслуговування, ринку праці та багато іншого. Це була Європа, яка відповіла на поклик історії», — висловилася фон дер Ляйєн.

При цьому президентка Єврокомісії запевнила, що підтримка України триватиме.

«Лише цього року ми надали 12 млрд на виплату заробітної плати та пенсій, щоб підтримувати роботу лікарняних шкіл та інших служб. І через нашу пропозицію активів ми нарощуємо виробництво боєприпасів, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби України», — додала єврочиновниця.