Президент України Володимир Зеленський підписав закон про інвестиційні няні та розширення його дії. Про це йдеться на сайті ВР.
Закон про інвестиційні няні — підписано. Що передбачає документ
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Що передбачає закон
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запровадження часткової компенсації вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури;
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розширення сфер, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт із значними інвестиціями (інформація та електронні комунікації, операції з нерухомим майном, виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання та обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання);
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можливості інвестору розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи в обсязі 25 % від вартості загального розміру значних інвестицій;
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зменшення межі розміру значних інвестицій, вкладених в об'єкти інвестування до укладання спеціального інвестиційного договору (з 20 до 12 млн євро) та кількості нових робочих місць (з 80 до 50);
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встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше 2 місяців).
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Верховна Рада внесла зміни до закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні», відомого як «закон про інвестнянь».
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