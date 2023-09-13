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13 вересня 2023, 12:10 Читать на русском

Закон про інвестиційні няні — підписано. Що передбачає документ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про інвестиційні няні та розширення його дії. Про це йдеться на сайті ВР.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про інвестиційні няні та розширення його дії.
Фото:depositphotos

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Що передбачає закон

  • запровадження часткової компенсації вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури;

  • розширення сфер, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт із значними інвестиціями (інформація та електронні комунікації, операції з нерухомим майном, виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання та обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання);

  • можливості інвестору розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи в обсязі 25 % від вартості загального розміру значних інвестицій;

  • зменшення межі розміру значних інвестицій, вкладених в об'єкти інвестування до укладання спеціального інвестиційного договору (з 20 до 12 млн євро) та кількості нових робочих місць (з 80 до 50);

  • встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше 2 місяців).

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Верховна Рада внесла зміни до закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні», відомого як «закон про інвестнянь».

Джерело: Мінфін
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