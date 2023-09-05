Головне за вівторок: Злиття та продаж банків, держборг та електронне декларування

Після перемоги України у війні та скасування воєнного стану банківська система може почати консолідуватися. Очікуються реорганізації, продаж банків/кредитних портфелів. У Національному банку вважають, що такі сценарії, передусім, можуть зацікавити невеликі банки. «Мінфін» обговорив цю перспективу з аналітиками, представниками банків та інвестфондів.

Рада повернула електронне декларування, але засекретила декларації ще на рік

Верховна рада підтримала відновлення електронного декларування в Україні, однак нардепи провалили голосування за поправкою № 371 — про відкриття декларацій.

Біткоїн знову падає: як змінився криптопортфель «Мінфіну»

Минуло майже два місяці з моменту формування криптовалютного портфелю експертами «Мінфіну». Розповідаємо, як і чому ми скоригували агресивну та консервативну частину нашого портфеля.

Департамент міжнародного співробітництва НБУ очолив Сергій Худіяш

Директором новоствореного Департаменту міжнародного співробітництва Національного банку України за результатами конкурсного відбору з 5 вересня 2023 року призначено Сергія Худіяша.

Держборг України зріс до нового історичного максимуму

Сукупний державний борг України в серпні 2023 року зріс на 3,1% до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні — на $4 млрд, до $132,92 млрд, у гривневому — на 146,2 млрд грн, до 4 трлн 860,6 млрд грн.