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5 вересня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Злиття та продаж банків, держборг та електронне декларування

Нацбанк розповів «Мінфіну», коли може початися злиття та продаж банків

Після перемоги України у війні та скасування воєнного стану банківська система може почати консолідуватися. Очікуються реорганізації, продаж банків/кредитних портфелів. У Національному банку вважають, що такі сценарії, передусім, можуть зацікавити невеликі банки. «Мінфін» обговорив цю перспективу з аналітиками, представниками банків та інвестфондів.

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Минуло майже два місяці з моменту формування криптовалютного портфелю експертами «Мінфіну». Розповідаємо, як і чому ми скоригували агресивну та консервативну частину нашого портфеля.

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Держборг України зріс до нового історичного максимуму

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Джерело: Мінфін
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