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5 вересня 2023, 15:01 Читать на русском

Департамент міжнародного співробітництва НБУ очолив Сергій Худіяш

Директором новоствореного Департаменту міжнародного співробітництва Національного банку України за результатами конкурсного відбору з 5 вересня 2023 року призначено Сергія Худіяша. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Директором новоствореного Департаменту міжнародного співробітництва Національного банку України за результатами конкурсного відбору з 5 вересня 2023 року призначено Сергія Худіяша.
Фото: bank.gov.ua

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Департамент міжнародного співробітництва було створено у структурі регулятора замість Управління європейської інтеграції та міжнародних програм з метою посилення напряму міжнародної співпраці та європейської інтеграції.

До сфери відповідальності директора Департаменту міжнародного співробітництва належатиме, зокрема:

  • забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, розвиток співпраці з ЄС у фінансовій сфері, взаємодія з інституціями ЄС та просування інтересів Національного банку на шляху до ЄС;
  • розвиток співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, реалізація міжнародних проєктів та програм, посилення міжнародної присутності Національного банку шляхом координації процесу набуття членства в міжнародних організаціях з ключових напрямів центробанкінгу;
  • розвиток діалогу з центральними банками та органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав, забезпечення представлення інтересів та позиції Національного банку в міжнародних відносинах України;
  • забезпечення ефективного функціонування системи організаційно-протокольного забезпечення міжнародних зв’язків та перекладу;
  • розвиток співробітництва з міжнародними партнерами для посилення інституційної спроможності Національного банку та поширення власного досвіду українського регулятора.

Департамент міжнародного співробітництва входить до вертикалі підпорядкування «Монетарна стабільність», загальне керівництво якою здійснює заступник Голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

Хто такий Сергій Худіяш

Сергій Худіяш більше ніж 27 років працює у сфері міжнародних відносин, а також має значний досвід роботи в українському державному та банківському секторах.

До призначення в НБУ він був радником голови правління НАК «Нафтогаз України» (з листопада 2022 року), до цього — першим заступником директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

У 2005 — 2021 роках працював в Укрексімбанку, зокрема з 2010 року очолював підрозділ програм міжнародних фінансових організацій цього державного банку.

У 2001 — 2005 роках працював на дипломатичній посаді у Посольстві України в США.

Також він працював у секретаріаті Кабміну, Міністерстві економіки, Національному агентстві України з питань розвитку та європейської інтеграції, Агентстві координації міжнародної технічної допомоги.

Сергій Худіяш закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури (спеціаліст інженер-будівельник), також навчався в аспірантурі цього університету за спеціальністю «Економіка будівництва». Пізніше — закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі (магістр міжнародного права).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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