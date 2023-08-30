Головне за середу: Військові ОВДП чи депозит, допомога від США та податок на «надприбутки» банків

ОВДП із інвестицій для обраних перетворюються на доступний пересічним громадянам інструмент, не тільки завдяки зниженню порогу входу, а й спрощенню покупки через ту ж таки «Дію». Водночас, більшість українців продовжують користуватися для збереження накопичень преревіреними та звичними банківськими депозитами. «Мінфін» порівняв ці два інвестиційних інструменти і підрахував, де можна заробити більше.

США виділили новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів. Що до нього входить

Сполучені Штати Америки оголосили про пакет військової допомоги Україні на $250 млн. До складу пакету допомоги входять Боєприпаси, техніка та навчання.

Вкладників зацікавили депозитами у ВКВ: на що звернути увагу при їх оформленні

За минулі два тижні великі банки активно переглядали депозитні ставки. Поштовхом до цього стало рішення НБУ щодо зниження облікової ставки. Вчора регулятор дав ще одну нагоду підлеглим відкоригувати свої програми для приватних клієнтів. Про актуальні пропозиції для фізосіб банків із депозитним портфелем від 2 млрд, і про нові правила на валютному ринку, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Податок на «надприбутки» банків: як розплачуватимуться за це клієнти

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає встановлення 5% податку від обсягу чистого відсоткового доходу банків. Податок діятиме з 2024 до 2026 року включно і сплачуватиметься додатково до податку на прибуток. Що це означатиме для банків та їхніх клієнтів, розповіла ексголова Ради НАБУ, експерт у сфері фінансів Олена Коробкова.

У Києві кафе та ресторани з вересня працюватимуть на годину довше

Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину — до 23:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Воно набере чинності з 1 вересня.