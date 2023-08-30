Головне за середу: Військові ОВДП чи депозит, допомога від США та податок на «надприбутки» банків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

30 серпня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Військові ОВДП чи депозит, допомога від США та податок на «надприбутки» банків

Військові ОВДП чи депозит: «Мінфін» підрахував, де можна заробити більше

ОВДП із інвестицій для обраних перетворюються на доступний пересічним громадянам інструмент, не тільки завдяки зниженню порогу входу, а й спрощенню покупки через ту ж таки «Дію». Водночас, більшість українців продовжують користуватися для збереження накопичень преревіреними та звичними банківськими депозитами. «Мінфін» порівняв ці два інвестиційних інструменти і підрахував, де можна заробити більше.

США виділили новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів. Що до нього входить

Сполучені Штати Америки оголосили про пакет військової допомоги Україні на $250 млн. До складу пакету допомоги входять Боєприпаси, техніка та навчання.

Вкладників зацікавили депозитами у ВКВ: на що звернути увагу при їх оформленні

За минулі два тижні великі банки активно переглядали депозитні ставки. Поштовхом до цього стало рішення НБУ щодо зниження облікової ставки. Вчора регулятор дав ще одну нагоду підлеглим відкоригувати свої програми для приватних клієнтів. Про актуальні пропозиції для фізосіб банків із депозитним портфелем від 2 млрд, і про нові правила на валютному ринку, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Податок на «надприбутки» банків: як розплачуватимуться за це клієнти

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає встановлення 5% податку від обсягу чистого відсоткового доходу банків. Податок діятиме з 2024 до 2026 року включно і сплачуватиметься додатково до податку на прибуток. Що це означатиме для банків та їхніх клієнтів, розповіла ексголова Ради НАБУ, експерт у сфері фінансів Олена Коробкова.

У Києві кафе та ресторани з вересня працюватимуть на годину довше

Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину — до 23:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Воно набере чинності з 1 вересня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами