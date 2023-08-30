США виділили новий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів. Що до нього входить

Сполучені Штати Америки оголосили про пакет військової допомоги Україні на $250 млн. Про це заявив державний секретарь США Ентоні Блінкен.

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«Ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію і свій народ. Цей пакет містить важливе озброєння, яке допоможе Україні на полі бою», — йдеться у повідомленні.

Що входить до нового пакета допомоги

ракети AIM-9 для ППО;

боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

засоби розмінування;

Ракети Hydra-70;

Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

машини швидкої допомоги;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

запасні частини, послуги, навчання і транспорт.

Нагадаємо

У Washington Post зазначили, що загальний обсяг допомоги США Україні вже сягнув $66,2 млрд, з яких частка військової допомоги становить $43,1 млрд, частка економічної підтримки — $20,5 млрд, і ще $2,6 млрд становить гуманітарна допомога.