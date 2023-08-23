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23 серпня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Підтримка України на 50 мільярдів євро, нарахування пенсій та як врятувати свої заощадження

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Джерело: Мінфін
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