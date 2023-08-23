Головне за середу: Підтримка України на 50 мільярдів євро, нарахування пенсій та як врятувати свої заощадження

Останніми днями готівковий курс долара зріс до рівнів продажу 38,20−38,55 грн. Одночасно збільшився і спред між купівлею та продажем «зеленого». Що сколихнуло ринок і куди можуть рушити котирування далі, розповість «Мінфін».

ЄС готує багаторічний план підтримки України на понад 50 мільярдів євро — Мішель

Євросоюз готує багаторічний план фінансової підтримки України вартістю понад 50 млрд євро. Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, виступаючи через відеозв'язок на 3-му саміті Кримської платформи.

Невеликі банки продовжують переглядати депозитні ставки: хто пропонує найкращі умови

Невеликі банки продовжують переглядати свою депозитну політику. Дохідність яких вкладів фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн збільшують, а яких — скорочують, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Україна знову запросила рекордну аварійну допомогу по електроенергії

22 серпня Україні другий день поспіль довелося брати рекордну аварійну допомогу для покриття попиту на електроенергію, причому попередній рекорд, встановлений 21 серпня, був перевищений вдвічі.

В Україні хочуть по-новому нараховувати пенсії: що змінять і скільки платитимуть

В Уряді працюють над новою схемою розрахунку пенсій, аби їх розмір становив понад 40% від середнього заробітку. Про подальше реформування пенсійної системи, готовність міжнародних партнерів фінансувати видатки на соціальну сферу і субсидії на опалювальний період, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.