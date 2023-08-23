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23 серпня 2023, 16:23 Читать на русском

Україна знову запросила рекордну аварійну допомогу по електроенергії

22 серпня Україні другий день поспіль довелося брати рекордну аварійну допомогу для покриття попиту на електроенергію, причому попередній рекорд, встановлений 21 серпня, був перевищений вдвічі. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

22 серпня Україні другий день поспіль довелося брати рекордну аварійну допомогу для покриття попиту на електроенергію, причому попередній рекорд, встановлений 21 серпня, був перевищений вдвічі.
Фото: pixabay.com

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Так, з 13:00 до 22:00 обсяг запиту на аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії становив 3900 МВт-год. Це майже вдвічі більше рекорду, встановлено в понеділок — 2000 МВт-год.

Як пояснила НЕК, 22 серпня споживання трималося на верхніх позначках, а його вечірній максимум лише на 2,5% був нижчим за рекорд усього літа 21 серпня.

Читайте: В Україні зафіксували новий літній максимум споживання електроенергії. Застосовувалась аварійна допомога

«Основна причина її застосування — дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях. Крім того, триває активна ремонтна кампанія на атомних електростанціях, які готуються до роботи на максимальній потужності взимку», — зазначило «Укренерго».

Там додали, що обсягів імпорту з Європи не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням і обмеженими можливостями вироблення на електростанціях.

Джерело: Мінфін
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