Головне за вівторок: Тарифи на тепло, залучення мігрантів та що відбувається з курсом долара

Розмови про швидку відбудову та трильйонний ВВП залишаться фантазіями, якщо Україні бракуватиме робочих рук. Чи захочуть українські біженці повертатися до України і що може зробити влада для відновлення ринку праці, в інтерв'ю «Мінфіну» розповів відомий економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Євросоюз виділив Україні ще 1,5 мільярда євро допомоги

Європейський Союз виділив Україні ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть в новому опалювальному сезоні

Кабмін продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Нафтогаз буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

Невикористаний потенціал України. Облікова ставка, прогноз курсу долара і де бізнесу брати гроші (відео)

У цьому відео Олексій Козирев та Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорять про: облікову ставку НБУ і що буде з курсом долара, як це вплине на економіку і бізнес та де бізнесу брати кредити.

Курс долара знову йде вгору: що реально відбувається

Останні кілька днів готівковий курс долара зростає, а у багатьох обмінників фінкомпаній ще й зберігається багатокурсовість. Про те, що реально відбувається з курсом, розповів фінансовий аналітик «Мінфіну» Олексій Козирев.