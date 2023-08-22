Курс долара знову йде вгору: що реально відбувається

Останні кілька днів готівковий курс долара зростає, а у багатьох обмінників фінкомпаній ще й зберігається багатокурсовість. Про те, що реально відбувається з курсом, розповів фінансовий аналітик «Мінфіну» Олексій Козирев.

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Що відбувається на ринку

«Дійсно, за останні дні готівковий курс долара зростає. Причому, в частині обмінників фінансових компаній ще й зберігається багатокурсовість, коли операції з „білих“ доларів за курсом купівлі/продажу відрізняються порівняно з цінниками за „синіми“ доларами, що є нонсенсом для всіх країн, окрім нашої», — зазначив Козирев.

За його словами, і «білі» і «сині» долари — однаковий платіжний засіб у США та приймаються ними однаково.

«Ця „багатокурсовість“ — економічний маразм, який, напевно, є тільки у нас в Україні», — каже аналітик.

Але, він уточнив, що зліт курсів за останні дні пов'язаний з іншим.

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«По-перше, у великих мережах валютообмінників почастішали перевірки правоохоронців та інших контролюючих органів. Це скоротило кількість працюючих точок обміну, особливо — оптових. Адже багато мереж, дізнаючись про можливі перевірки в їх регіоні, просто воліють не працювати в цей час. Скорочення точок при збереження потреб у валютних операціях — завжди шанс заробити на цьому. Це і призводить до підвищення цінників обмінок», — говорить фінансовий аналітик.

Крім цього, за його словами, 21 серпня стало відомо про анулювання ліцензії ТОВ «Фінод» — у зв'язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів щодо усунення порушення та причин, які сприяли вчиненню порушення.

«Це один із найбільших операторів цього ринку, що скорочує і без того, що зменшилася кількість обмінників. У результаті, маємо черговий „загон оленів“ за курсом. Вважаю такий стан справ ситуативним і якщо громадяни не будуть реагувати на гру „на підвищення“ — все досить швидко вщухне, хоча спроби розгойдати ринок і курс продовжуватимуться», — підсумував аналітик.

Курс готівкового долара у банках 22 серпня