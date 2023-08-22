Невикористаний потенціал України. Облікова ставка, прогноз курсу долара і де бізнесу брати гроші (відео)

У цьому відео Олексій Козирев та Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорять про: облікову ставку НБУ і що буде з курсом долара, як це вплине на економіку і бізнес та де бізнесу брати кредити.